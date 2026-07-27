Sidny Lopes Cabral gana el Premio al Mejor Gol del Mundial 2026 gracias el fogonazo contra ante Argentina

No levantó la Copa del Mundo, pero sí dejó la imagen más memorable del torneo. Sidny Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde, fue reconocido por la FIFA con el Premio al Mejor Gol del Mundial 2026 gracias a la extraordinaria anotación que marcó frente a Argentina en los dieciseisavos de final.

El tanto llegó en un partido que la Albiceleste terminó ganando 3-2, aunque el protagonista de la noche fue el atacante africano. En el primer tiempo extra, con Argentina arriba 2-1, Sidny recibió el balón por la banda izquierda, recortó hacia el centro y sacó un potente zurdazo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, dejando sin posibilidad de reacción a Emiliano “Dibu” Martínez.

La anotación significó el empate momentáneo 2-2, silenció el estadio y alimentó la esperanza de una histórica clasificación de Cabo Verde. Aunque Argentina terminó sellando su pase a la siguiente ronda con un tercer gol, la selección africana firmó una de las actuaciones más sorprendentes de la Copa del Mundo.

Durante el torneo, Cabo Verde se consolidó como una de las grandes revelaciones al competir de igual a igual con potencias del futbol internacional, destacando por su orden táctico, intensidad y personalidad en cada encuentro.

El reconocimiento otorgado a Sidny Lopes Cabral trasciende el aspecto individual. Su gol simboliza el momento en que una selección emergente puso contra las cuerdas al entonces campeón del mundo con una acción de enorme calidad técnica, potencia y precisión.

En la votación final organizada por la FIFA, el espectacular disparo del futbolista caboverdiano se impuso a las anotaciones de figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez, Kylian Mbappé y Erling Haaland, consolidándose como la mejor definición del certamen.