Julián Quiñones firma hattrick y guía goleada 5-0 del Al-Qadisiyah en Arabia Saudita

Fútbol
/ 14 enero 2026
    Julián Quiñones firma hattrick y guía goleada 5-0 del Al-Qadisiyah en Arabia Saudita
    Julián Quiñones celebró un hattrick en el triunfo 5-0 del Al-Qadisiyah ante el Al-Fayha, alcanzando 12 goles en la temporada de la liga saudí. FOTO: X/AL-QADISIYAH

El delantero mexicano brilló con tres goles sobre el Al-Fayha, resultado que lo consolida como uno de los máximos anotadores de la Saudi Pro League

Julián Quiñones firmó una de las actuaciones más destacadas de la temporada en el futbol saudí al marcar un hattrick en la contundente victoria 5-0 del Al-Qadisiyah sobre el Al-Fayha, resultado que confirmó el gran momento del delantero naturalizado mexicano en la Saudi Pro League.

El atacante fue el eje ofensivo de su equipo y desequilibró el partido con tres anotaciones que sentenciaron el encuentro desde el arranque del complemento.

El partido se mantuvo cerrado durante la primera mitad, pero tras el descanso apareció la contundencia de Julián Quiñones, quien abrió el marcador al minuto 46.

TE PUEDE INTERESAR: Renata Zarazúa queda eliminada del Torneo de Hobart tras caer ante Iva Jovic

Apenas seis minutos después volvió a hacerse presente en el área rival para firmar su doblete al 52’, y al 60’ completó el triplete que terminó por desarmar al conjunto visitante.

Con ese lapso de alta efectividad, el delantero se robó los reflectores y encaminó una goleada sin discusión.

La superioridad del Al-Qadisiyah se reflejó también en la recta final del compromiso, cuando Eyad Houssa amplió la ventaja al minuto 86 y Mateo Retegui cerró la cuenta en tiempo de compensación, sellando el 5-0 definitivo ante el Al-Fayha.

El resultado reafirmó el dominio del conjunto local, que fue ampliamente superior en posesión, llegadas y contundencia.

Con este hattrick, Quiñones llegó a 12 goles en la temporada, consolidándose como uno de los máximos referentes ofensivos del club y uno de los atacantes más productivos del campeonato saudí.

Además, su aporte fue clave para que Al-Qadisiyah alcanzara 30 puntos, colocándose en la cuarta posición de la tabla general y extendiendo su racha positiva a cuatro victorias consecutivas, manteniéndose en la pelea por los primeros puestos.

El nivel mostrado por el delantero mexicano continúa generando atención tanto en Arabia Saudita como fuera de ella, ya que su capacidad goleadora, regularidad y protagonismo lo mantienen como una de las figuras del torneo y refuerzan su peso específico en el ataque de su equipo en la actual campaña.

