Stephen Curry estará fuera una semana por lesión y preocupa a los Warriors
La estrella de Golden State estará fuera al menos una semana por una lesión en el cuádriceps y se perderá varios partidos clave en la Temporada de la NBA
Stephen Curry, figura de los Warriors de Golden State y uno de los jugadores más determinantes de la NBA, estará fuera de actividad al menos una semana luego de sufrir una lesión en el cuádriceps derecho durante la derrota 104-100 ante los Rockets de Houston.
El base abandonó el encuentro cojeando tras un choque con un rival a poco más de tres minutos del final, encendiendo la alarma en la franquicia de San Francisco.
Tras el partido, los Warriors confirmaron que Curry se sometió a una resonancia magnética que reveló una contusión y una distensión muscular en la zona afectada.
Los estudios descartaron daños mayores en rodilla o tobillo, lo que significa que no requerirá un periodo de recuperación prolongado.
Sin embargo, el equipo médico informó que será reevaluado dentro de una semana para determinar su fecha exacta de regreso.
¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ STEPHEN CURRY?
Debido al calendario inmediato de los Warriors, se espera que Curry no participe en al menos tres compromisos: el duelo del 29 de noviembre ante los Pelicans, el del 2 de diciembre frente al Thunder, y posiblemente el encuentro del 4 de diciembre contra los 76ers, dependiendo de cómo evolucione la lesión.
La ausencia del número 30 llega en un momento clave para Golden State, que actualmente navega una temporada irregular con récord 10-10.
Sin la presencia de su máximo anotador y líder ofensivo, el equipo que dirige Steve Kerr deberá recurrir a mayor protagonismo de jugadores como Brandin Podziemski, Klay Thompson y Moses Moody, además de ajustes en las rotaciones.
Tras confirmarse la lesión, Kerr reconoció que la baja de Curry obliga a modificar el planteamiento táctico:
“Cambia todo: nuestras rotaciones, cómo jugamos y por quién jugamos”, declaró el entrenador.
La expectativa ahora está en la evolución de la lesión. La franquicia dará actualización médica en los próximos días.