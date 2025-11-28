Stephen Curry estará fuera una semana por lesión y preocupa a los Warriors

Stephen Curry, figura de los Warriors de Golden State y uno de los jugadores más determinantes de la NBA, estará fuera de actividad al menos una semana luego de sufrir una lesión en el cuádriceps derecho durante la derrota 104-100 ante los Rockets de Houston.

El base abandonó el encuentro cojeando tras un choque con un rival a poco más de tres minutos del final, encendiendo la alarma en la franquicia de San Francisco.

Tras el partido, los Warriors confirmaron que Curry se sometió a una resonancia magnética que reveló una contusión y una distensión muscular en la zona afectada.

