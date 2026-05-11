‘Tala’ Rangel está en la mira de Dennis Te Kloese, ¿saldrá rumbo a los Rayados del Monterrey?

La directiva albiazul ve en el arquero rojiblanco al perfil ideal para encabezar el nuevo proyecto, no solo por su presente futbolístico, sino por su proyección inmediata. Rangel atraviesa el mejor momento de su carrera y su rendimiento lo ha colocado como uno de los candidatos a consolidarse en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 , lo que aumenta su atractivo para Monterrey como inversión deportiva y mediática.

Rayados de Monterrey ya se mueve con fuerza en la planeación del Apertura 2026 , y uno de los nombres que ha tomado mayor peso en la nueva etapa deportiva encabezada por Dennis Te Kloese es el de Raúl “Tala” Rangel , actual guardameta de Chivas. En el club regiomontano consideran que su llegada podría marcar el inicio de una renovación profunda en una posición donde se esperan ajustes importantes.

El gran obstáculo para concretar el fichaje sería el precio. Chivas posee el 100% de su carta y actualmente su valor se ubica alrededor de los 6 millones de dólares, aunque en el entorno del Guadalajara no se descarta que el club eleve sus exigencias hasta los 9 millones de dólares debido a su crecimiento y potencial internacional. En Rayados, sin embargo, esa cifra se percibe como viable.

LE DARÍAN EL ADIÓS A LOS IMPORTADOS

La intención del club regiomontano sería abrir espacio mediante posibles salidas. En el panorama aparecen Santiago Mele y Esteban Andrada, quien regresará en verano pero no entraría en los planes principales del nuevo proyecto. El objetivo sería claro: que “Tala” Rangel llegue como titular indiscutible, mientras Luis “Mochis” Cárdenas se mantendría como segunda opción.

Aunque el gran sueño de Rangel sigue siendo dar el salto a Europa, la opción de Rayados también se percibe como una oportunidad fuerte por competitividad, exposición y aspiraciones de título. Además, existe un antecedente llamativo: Dennis Te Kloese ya había seguido de cerca al arquero mexicano durante su etapa en el Feyenoord, por lo que el interés no sería improvisado, sino basado en conocimiento previo de sus condiciones.

En medio de los primeros movimientos, también surgió un posible elemento para destrabar la negociación: Íker Fimbres. Chivas tendría interés en el joven futbolista de Rayados como parte del acuerdo, aunque Monterrey no estaría dispuesto a cederlo de manera definitiva. Por ahora, las conversaciones apenas toman forma, pero todo indica que Raúl “Tala” Rangel será uno de los nombres más buscados del próximo mercado de fichajes en la Liga MX.

¿QUIÉN ES RAÚL ‘TALA’ RANGEL?

Raúl Rangel se formó en las fuerzas básicas de Chivas, donde fue construyendo su camino como uno de los porteros con mayor proyección dentro de la institución. Desde sus primeros torneos juveniles destacó por su presencia física, reflejos y capacidad para jugar bajo presión, cualidades que lo colocaron rápidamente en el radar del primer equipo.

Su consolidación llegó tras un proceso de paciencia y competencia interna, en el que tuvo que esperar oportunidades mientras el Guadalajara contaba con otros nombres en la portería, como Miguel ‘Wacho’ Jiménez.

Su rendimiento reciente lo ha puesto como uno de los porteros mexicanos más sólidos del momento, y su nombre ya aparece como parte del panorama rumbo a la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026.