Tampa Bay y el club de los que sueñan con ganar alguna vez la Serie Mundial

Tampa Bay Rays sigue sin encontrar la fórmula para conquistar la cima de las Grandes Ligas. La franquicia de Florida perdió la Serie Mundial de 2026 por 4-1 ante los Milwaukee Brewers, que celebraron el primer campeonato de su historia y dejaron a su rival con una marca amarga: tres apariciones en el Clásico de Otoño y ninguna corona. El triunfo de Milwaukee también modificó el mapa de las deudas históricas de las Grandes Ligas. De las 30 organizaciones que integran la MLB, solamente cuatro siguen sin levantar el trofeo de la Serie Mundial: Seattle Mariners, San Diego Padres, Colorado Rockies y Tampa Bay Rays. Cada equipo representa una historia distinta de frustraciones. Algunos llegaron a disputar el campeonato y terminaron derrotados; otros construyeron temporadas memorables sin poder dar el último paso. Seattle, en particular, continúa como la única franquicia de este grupo que jamás ha llegado a la Serie Mundial.

TAMPA BAY: TRES OPORTUNIDADES, TRES FRUSTRACIONES Los Rays ingresaron a las Grandes Ligas en 1998 y, con el paso de los años, consiguieron consolidarse como una organización capaz de competir contra equipos con mayores recursos. Sin embargo, sus tres apariciones en la Serie Mundial terminaron de la misma manera: con el rival levantando el trofeo. La primera oportunidad llegó en 2008, cuando Tampa Bay conquistó la Liga Americana y se enfrentó a los Philadelphia Phillies. La novena de Florida no pudo sostener su impulso en la última instancia y cayó en cinco partidos, con lo que Filadelfia se quedó con el campeonato. La segunda cita se produjo en 2020, en una campaña marcada por la pandemia de COVID-19. Los Rays volvieron a ganar la Liga Americana y se midieron con Los Angeles Dodgers, pero el conjunto angelino se impuso 4-2 para conquistar su primer título desde 1988. La tercera oportunidad llegó en 2026. Tampa Bay volvió a superar la competencia de la Liga Americana, pero encontró en Milwaukee a un rival decidido a cambiar su propia historia. Los Brewers ganaron la serie 4-1 y consiguieron su primer campeonato, mientras los Rays añadieron otra derrota a su historial. El resultado deja a Tampa Bay con una asignatura pendiente que se extiende por casi tres décadas. La organización ha demostrado que puede llegar a la última instancia, pero todavía no consigue convertir ese éxito deportivo en el título que persigue desde su fundación. SEATTLE MARINERS: EL ÚNICO QUE NUNCA HA LLEGADO Desde su fundación en 1977, los Seattle Mariners han contado con figuras de la talla de Ken Griffey Jr., Randy Johnson, Ichiro Suzuki y Julio Rodríguez. Pese al talento que ha pasado por sus filas, la franquicia sigue sin conseguir el boleto a la Serie Mundial. Seattle estuvo cerca en 1995, 2000 y 2001, cuando alcanzó la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero fue eliminado antes de disputar el título. La frustración es todavía mayor por lo ocurrido en 2001, cuando terminó la temporada regular con 116 victorias, una marca que igualó el récord de triunfos en una campaña de Grandes Ligas.

Aquel equipo, considerado uno de los más dominantes de su época, tampoco pudo superar la última barrera. Los New York Yankees lo eliminaron en la Serie de Campeonato y prolongaron una espera que continúa hasta hoy. Para los Mariners, el desafío no consiste en volver a ganar su división o avanzar en los playoffs: su primera gran misión sigue siendo llegar a una Serie Mundial. SAN DIEGO PADRES: DOS FINALES, DOS DERROTAS Los San Diego Padres llegaron a las Grandes Ligas en 1969 y han disputado dos Series Mundiales, aunque ninguna terminó con el campeonato. Su primera oportunidad apareció en 1984, cuando enfrentaron a los Detroit Tigers. San Diego ganó el banderín de la Liga Nacional, pero los Tigres se impusieron en cinco juegos para quedarse con el título. La segunda final llegó en 1998. En aquella ocasión, los Padres se encontraron con unos New York Yankees que dominaron la serie y los derrotaron por 4-0, una barrida que terminó con las aspiraciones de San Diego.

En años recientes, la organización ha apostado por figuras como Manny Machado y Fernando Tatís Jr., con la intención de construir un equipo capaz de competir por el campeonato. Sin embargo, el talento individual no ha sido suficiente para borrar la deuda histórica de la franquicia. Los Padres ya demostraron que pueden llegar al último escalón, pero todavía deben resolver la parte más difícil: ganar cuatro partidos en la serie decisiva y llevar el trofeo a San Diego. COLORADO ROCKIES: UNA FINAL Y NINGUNA CORONA Los Colorado Rockies se incorporaron a las Grandes Ligas en 1993 y tardaron 14 años en alcanzar por primera vez la Serie Mundial. La hazaña llegó en 2007, después de una espectacular carrera de postemporada que llevó al equipo hasta el campeonato de la Liga Nacional. Los Rockies parecían haber encontrado el momento ideal para conquistar la cima, pero enfrente estaban los Boston Red Sox.