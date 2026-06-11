‘Tanquetas y agua a presión’... Mauricio Ymay propone usar balas de goma contra Madres Buscadoras y la CNTE en Mundial 2026

En medio de las movilizaciones anunciadas por integrantes de la CNTE , colectivos de madres buscadoras , transportistas y otros grupos sociales, el comentarista deportivo Mauricio Ymay protagonizó una de las polémicas más comentadas de las últimas horas tras emitir declaraciones que provocaron reacciones divididas en redes sociales.

La inauguración de la Copa Mundial 2026 no solo ha generado expectativa por el espectáculo deportivo que reúne a millones de aficionados alrededor del planeta. También ha colocado sobre la mesa una discusión relacionada con el derecho a la protesta, la libertad de expresión y los límites de la seguridad pública durante eventos internacionales.

Sus palabras fueron expresadas durante el podcast Off The Record , donde se discutía el impacto que podrían tener las manifestaciones en el desarrollo de la inauguración mundialista en la Ciudad de México.

La frase se viralizó en cuestión de horas y comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales, donde generó críticas por parte de usuarios, activistas y diversos sectores de la opinión pública.

“Tanquetas, agua con potencia, balas de goma ¿sabes cuándo va a volver el caos a esta ciudad? ¡Nunca más! (...) ¿sabes cuándo van a volver a cerrar Reforma? ¡Nunca!”, expresó.

Al abordar el tema, el comentarista planteó una postura que rápidamente fue considerada por numerosos usuarios como una propuesta de carácter represivo.

Durante la charla, Mauricio Ymay manifestó su preocupación por los bloqueos y movilizaciones que distintos grupos habían anunciado para coincidir con el inicio del torneo.

Lo que comenzó como una conversación sobre logística y seguridad terminó convirtiéndose en un debate nacional sobre la respuesta que debe tener el Estado frente a las protestas sociales.

Algunos señalaron que las declaraciones minimizaban las demandas de grupos que buscan visibilizar problemáticas sociales, mientras que otros defendieron la postura argumentando la necesidad de preservar el orden durante un evento de alcance internacional.

La controversia aumentó cuando usuarios señalaron que la versión disponible posteriormente en YouTube ya no incluía el fragmento más polémico de la conversación, aunque los clips difundidos en redes sociales continuaron acumulando reproducciones.

EL CONTEXTO DE LAS MANIFESTACIONES

Las declaraciones ocurrieron en un momento particularmente sensible para la Ciudad de México.

A pocas horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica, diversos colectivos anunciaron movilizaciones en las inmediaciones del estadio y en otros puntos estratégicos de la capital.

Entre ellos destacan las madres buscadoras, quienes buscan llamar la atención sobre la crisis de desapariciones en el país, así como integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantienen exigencias relacionadas con el sistema de pensiones y otras demandas laborales.

La coincidencia entre las protestas y el arranque del Mundial ha generado un intenso debate sobre la visibilidad que estos movimientos buscan obtener aprovechando la atención mediática internacional.

Para algunos sectores, las movilizaciones representan una oportunidad legítima para exponer problemáticas que consideran ignoradas por las autoridades. Para otros, existe preocupación por los efectos que puedan tener en la imagen del país durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

FAITELSON MARCA DISTANCIA

Dentro del mismo espacio de discusión, el periodista deportivo David Faitelson expresó una visión completamente distinta a la de su compañero.

El analista afirmó que las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse y consideró que las protestas forman parte de una realidad que no puede ocultarse bajo el contexto festivo del Mundial.

“No tengo absolutamente nada contra eso”, señaló al referirse a las movilizaciones.

Posteriormente fue más enfático al hablar de las madres buscadoras y otros movimientos sociales.

“El gobierno lamentablemente no les ha dado soluciones. Así que si tienen que manifestarse y manchar la coyuntura de un campeonato mundial de futbol, ¡que se manifiesten! Yo no tengo absolutamente nada contra eso”, declaró.

Sus palabras fueron interpretadas como una defensa abierta del derecho constitucional a la protesta y contrastaron directamente con la postura expresada previamente por Mauricio Ymay.

MIGUEL HERRERA PIDE DISTINGUIR ENTRE PROTESTA Y VANDALISMO

Otro de los participantes en la conversación fue el exdirector técnico Miguel Herrera, quien optó por una posición intermedia dentro del debate.

El entrenador reconoció la legitimidad de las manifestaciones, pero subrayó que existen diferencias entre expresar una inconformidad y provocar daños a bienes públicos o privados.

“Hay de manifestaciones a manifestaciones”, comentó.

Herrera hizo referencia a reportes sobre actos vandálicos contra algunas estructuras relacionadas con el Mundial y consideró que ese tipo de acciones afectan la percepción internacional del país.

Sus declaraciones añadieron otro matiz a una discusión que rápidamente trascendió el ámbito deportivo para instalarse en el terreno político y social.