Alexander Zverev rompe su maldición y gana Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera

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    Alexander Zverev rompe su maldición y gana Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera
    Con su título en Roland Garros 2026, Zverev se convirtió en el primer alemán en ganar un Grand Slam varonil desde Boris Becker en el Abierto de Australia de 1996. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Sascha conquistó el torneo en París tras vencer a Flavio Cobolli en una Final de cinco sets y levantó por primera vez un título de Grand Slam

Alexander Zverev tuvo que esperar, sufrir y volver a levantarse más de una vez para tocar la gloria que tantas veces se le había escapado. Este domingo, en la arcilla de París, el tenista alemán conquistó Roland Garros 2026 y levantó el primer Grand Slam de su carrera después de derrotar al italiano Flavio Cobolli en una Final dramática, física y emocional.

El número tres del ranking ATP se impuso con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 en la cancha Philippe Chatrier, donde por fin cerró una herida deportiva que lo acompañó durante varios años. Zverev ya había estado cerca del título grande, pero sus caídas en finales anteriores habían convertido cada nueva oportunidad en una prueba mental.

Esta vez no falló.

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El alemán arrancó con autoridad y se llevó el primer set por 6-1, mostrando potencia desde el fondo de la cancha y una lectura superior del ritmo del partido. Sin embargo, Cobolli no estaba dispuesto a entregar su primera Final de Grand Slam sin resistencia. El italiano reaccionó, ganó el segundo parcial y convirtió el duelo en una batalla que exigió resistencia, temple y capacidad para administrar los momentos críticos.

Zverev recuperó ventaja en el tercer set, pero el partido volvió a incendiarse en el cuarto. Cobolli forzó el desempate, lo ganó por 7-5 y mandó la definición a un quinto set que parecía abrir la puerta a otra noche de sufrimiento para el alemán. Pero ahí apareció la versión más madura de Zverev: agresivo, concentrado y sin permitir que el pasado volviera a pesar.

En el parcial definitivo, Zverev quebró el impulso del italiano y cerró con un contundente 6-1 para firmar el título más importante de su carrera. Tras el punto final, se dejó caer sobre la arcilla parisina, como si el cuerpo necesitara confirmar que la espera había terminado.

El triunfo también tiene peso histórico para Alemania. Zverev se convirtió en el primer tenista alemán en ganar un Grand Slam varonil desde Boris Becker, quien conquistó el Abierto de Australia en 1996. Además, el título en París le permite al nacido en Hamburgo añadir una pieza que faltaba en un palmarés donde ya tenía oro olímpico, Finales ATP y títulos Masters 1000.

Para Cobolli, la derrota no borra una participación histórica. El italiano llegó a su primera Final de Grand Slam y exigió a Zverev hasta el límite, especialmente con su reacción en el segundo y cuarto set. Su actuación en Roland Garros lo confirma como una de las figuras emergentes del circuito masculino.

Pero la tarde fue de Zverev. Después de años de golpes, lesiones, finales perdidas y preguntas sin respuesta, el alemán encontró en Roland Garros el escenario de su consagración. París, tantas veces cruel con sus aspiraciones, terminó siendo el lugar donde Alexander Zverev dejó de perseguir su primer Grand Slam y por fin lo hizo suyo.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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