Alexander Zverev rompe su maldición y gana Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera

El número tres del ranking ATP se impuso con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 en la cancha Philippe Chatrier, donde por fin cerró una herida deportiva que lo acompañó durante varios años. Zverev ya había estado cerca del título grande, pero sus caídas en finales anteriores habían convertido cada nueva oportunidad en una prueba mental.

Alexander Zverev tuvo que esperar, sufrir y volver a levantarse más de una vez para tocar la gloria que tantas veces se le había escapado. Este domingo, en la arcilla de París, el tenista alemán conquistó Roland Garros 2026 y levantó el primer Grand Slam de su carrera después de derrotar al italiano Flavio Cobolli en una Final dramática, física y emocional.

El alemán arrancó con autoridad y se llevó el primer set por 6-1, mostrando potencia desde el fondo de la cancha y una lectura superior del ritmo del partido. Sin embargo, Cobolli no estaba dispuesto a entregar su primera Final de Grand Slam sin resistencia. El italiano reaccionó, ganó el segundo parcial y convirtió el duelo en una batalla que exigió resistencia, temple y capacidad para administrar los momentos críticos.

Zverev recuperó ventaja en el tercer set, pero el partido volvió a incendiarse en el cuarto. Cobolli forzó el desempate, lo ganó por 7-5 y mandó la definición a un quinto set que parecía abrir la puerta a otra noche de sufrimiento para el alemán. Pero ahí apareció la versión más madura de Zverev: agresivo, concentrado y sin permitir que el pasado volviera a pesar.

En el parcial definitivo, Zverev quebró el impulso del italiano y cerró con un contundente 6-1 para firmar el título más importante de su carrera. Tras el punto final, se dejó caer sobre la arcilla parisina, como si el cuerpo necesitara confirmar que la espera había terminado.

El triunfo también tiene peso histórico para Alemania. Zverev se convirtió en el primer tenista alemán en ganar un Grand Slam varonil desde Boris Becker, quien conquistó el Abierto de Australia en 1996. Además, el título en París le permite al nacido en Hamburgo añadir una pieza que faltaba en un palmarés donde ya tenía oro olímpico, Finales ATP y títulos Masters 1000.

Para Cobolli, la derrota no borra una participación histórica. El italiano llegó a su primera Final de Grand Slam y exigió a Zverev hasta el límite, especialmente con su reacción en el segundo y cuarto set. Su actuación en Roland Garros lo confirma como una de las figuras emergentes del circuito masculino.