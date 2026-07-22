Operativo Enjambre en Edomex deja 60 funcionarios detenidos, vinculados con grupos delictivos: García Harfuch

Durante el informe de seguridad presentado en Toluca , el funcionario explicó que entre los detenidos se encuentran presidentes municipales, directores de Seguridad Pública y otros funcionarios que, según las investigaciones, habrían colaborado con grupos criminales que operaban en distintos municipios de la entidad.

La Operación Enjambre se ha convertido en una de las investigaciones más relevantes emprendidas contra la presunta infiltración del crimen organizado en instituciones públicas del Estado de México . De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana , Omar García Harfuch , la estrategia ha permitido la detención de 60 servidores públicos que presuntamente mantenían vínculos con organizaciones delictivas.

” Gracias a esta operación se han desarticulado redes criminales y solo en el Estado de México han sido detenidas 60 personas ; además se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos , entre ellos presidentes municipales, directores de seguridad y otros funcionarios vinculados con organizaciones criminales”, afirmó García Harfuch .

MÁS DE 3 MIL DETENIDOS Y DECOMISOS COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA

El titular de la SSPC informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026 las fuerzas de seguridad lograron la detención de 3 mil 300 personas relacionadas con delitos de alto impacto en el Estado de México.

En ese mismo periodo también fueron asegurados más de mil 300 kilogramos de droga, además de 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos útiles, como resultado de operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales.

Estos resultados, explicó el funcionario, forman parte del trabajo desarrollado a través del Mando Unificado Oriente, una estrategia implementada desde julio de 2025 en 15 municipios prioritarios, donde el intercambio de inteligencia y las acciones conjuntas buscan reducir la capacidad operativa de grupos delictivos.

OPERATIVOS CONTRA EXTORSIÓN, ROBO DE HIDROCARBUROS Y HOMICIDIOS

Además de la Operación Enjambre, las autoridades dieron a conocer otros operativos recientes que derivaron en la captura de presuntos generadores de violencia en distintas regiones del estado.

Uno de los casos destacados fue la detención de José Alberto “N”, alias ”El Tucán”, identificado como presunto responsable de actos de violencia y de extorsionar a transportistas en el municipio de Toluca.

En otro despliegue realizado en Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz y Tecámac, las corporaciones ejecutaron 14 órdenes de cateo contra una organización dedicada al robo de hidrocarburos, donde aseguraron armas, dinero en efectivo, autotanques, tractocamiones y miles de litros de gas LP.

Las acciones también permitieron la captura de un objetivo prioritario acusado de homicidio calificado en Ecatepec, así como la detención de otro presunto generador de violencia en Los Reyes, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el mismo delito.

MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, BAJO LA LUPA POR PRESUNTO FINANCIAMIENTO CRIMINAL

Dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Gobierno federal desplegó un operativo del 13 al 20 de julio en 84 municipios mexiquenses, con el objetivo de retirar máquinas tragamonedas que presuntamente eran utilizadas para financiar actividades ilícitas.

Como resultado del operativo fueron aseguradas más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas, las cuales, según las investigaciones, estarían relacionadas con esquemas de extorsión, lavado de dinero y financiamiento de organizaciones criminales.

Las autoridades señalaron que este tipo de establecimientos representan una fuente de ingresos para diversos grupos delictivos, por lo que su aseguramiento forma parte de la estrategia integral para debilitar sus estructuras financieras y operativas.

La información presentada forma parte del balance de seguridad en el Estado de México, donde las autoridades federales sostienen que las acciones coordinadas continúan enfocadas en combatir tanto a los grupos criminales como a las redes de corrupción que presuntamente facilitaban sus operaciones desde instituciones públicas.