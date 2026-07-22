¿Estudiantes tramposos?... Rector de la UNAM pone bajo la lupa su examen de admisión tras resultados sospechosos

Las dudas comenzaron a multiplicarse poco después de que la institución publicara los resultados oficiales. Investigadores, expertos en análisis de datos y creadores de contenido compararon las cifras con las de años anteriores y señalaron aumentos significativos en las calificaciones de diversas carreras de alta demanda, lo que rápidamente alimentó el debate en redes sociales.

El primer examen de admisión en línea para ingresar a licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) quedó bajo revisión luego de que especialistas detectaran variaciones estadísticas poco comunes en los puntajes obtenidos por miles de aspirantes durante el proceso correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Hasta ahora, la UNAM ha sido enfática en señalar que estas anomalías no representan, por sí mismas, una prueba de fraude generalizado. Sin embargo, la magnitud de la discusión llevó a la universidad a iniciar una revisión exhaustiva del proceso de selección.

EL RECTOR ORDENA UNA REVISIÓN COMPLETA DEL PROCESO

Ante la controversia, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe detallado sobre la aplicación del concurso de ingreso, incluyendo el funcionamiento de la plataforma digital, los mecanismos de vigilancia implementados y el comportamiento estadístico de los resultados.

Además, la máxima casa de estudios anunció la creación de una comisión técnica integrada por especialistas de distintas áreas del conocimiento, quienes analizarán tanto los datos como las condiciones en las que se desarrolló el examen desde los hogares de los aspirantes.

En un mensaje institucional, la universidad aseguró que la revisión se realizará con criterios científicos y académicos. “El estudio se realizará con rigor académico”, señaló la institución al anunciar que el objetivo también será fortalecer futuros procesos de admisión.

LOS DATOS QUE DESATARON LA POLÉMICA

La discusión tomó fuerza cuando diversos analistas identificaron incrementos considerables en los puntajes de ingreso respecto a procesos anteriores.

El investigador Luis Ángel Maciel Barón, doctor en Biología Experimental, indicó que mientras en 2025 aproximadamente el 9 % de los aspirantes analizados superó los 100 aciertos, durante 2026 esa proporción habría aumentado hasta casi 30 %.

Por su parte, el especialista en ciencia de datos conocido como Helios comparó información pública atribuida a la Dirección General de Administración Escolar y encontró que carreras como Médico Cirujano pasaron de promedios históricos de entre 59 y 62 aciertos a 78 respuestas correctas. En Actuaría el promedio habría aumentado de 67 a 82, mientras que Ingeniería Aeroespacial pasó de 67 a 78.

Los puntajes mínimos para ingresar también registraron incrementos importantes. Medicina alcanzó un corte de 117 aciertos de 120 posibles; Arquitectura pasó de 96 a 108; Derecho de 89 a 105; Administración de 90 a 108, y Psicología de 107 a 112.

Especialistas subrayan que estos cambios representan anomalías estadísticas, aunque todavía no constituyen evidencia suficiente para afirmar que existió un fraude masivo.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS POSIBLES VULNERABILIDADES

El concurso de 2026 marcó un cambio histórico al realizarse completamente en línea, permitiendo que aspirantes de todo México e incluso del extranjero presentaran el examen sin acudir a una sede física.

Para supervisar la aplicación, la UNAM utilizó herramientas de inteligencia artificial, capaces de detectar movimientos, cambios de mirada, sonidos, presencia de terceros y otros comportamientos considerados atípicos durante la evaluación.

Las alertas generadas por el sistema no implicaban una sanción automática. De acuerdo con la universidad, cada caso era revisado posteriormente por personal especializado antes de cancelar un examen.

Durante las primeras jornadas fueron bloqueadas mil 117 evaluaciones, mientras que al concluir el proceso se canceló alrededor del 2 % de los 158 mil 712 exámenes presentados, equivalente a aproximadamente 3 mil 174 aspirantes.

Además, la institución informó que presentó una denuncia penal contra personas y empresas que presuntamente ofrecían servicios ilegales para responder el examen, aunque hasta el momento no ha detallado el alcance de esas operaciones.

LA COMISIÓN DEBERÁ ACLARAR LAS DUDAS

La nueva comisión tendrá la tarea de determinar si el incremento en las calificaciones puede explicarse por factores académicos o metodológicos, o si existieron vulnerabilidades que facilitaron prácticas indebidas como recibir ayuda externa, consultar respuestas, compartir reactivos o utilizar herramientas de inteligencia artificial durante la evaluación.

La investigadora Alma Maldonado, del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, consideró que las diferencias observadas justifican un análisis profundo utilizando las bases completas de datos de la universidad.