¡Ya es un hombre casado! MrBeast celebra su boda en una exclusiva isla privada
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El creador de contenido contrajo matrimonio con la escritora e influencer Thea Donaldson y compartió las primeras imágenes de la ceremonia con sus seguidores
Sonriente, animado y aparentemente muy enamorado fue como se mostró el youtuber MrBeast en las fotografías de su enlace matrimonial con la escritora e influencer Thea Donaldson, celebrado este fin de semana.
A través de sus perfiles en redes sociales, James Stephen “Jimmy” Donaldson, nombre real del creador de contenido, compartió algunos de los momentos más importantes de la celebración de su boda.
”Encontré a la Sra. Beast (MrsBeast) y fue el mejor día de mi vida”, escribió MrBeast a sus millones de seguidores, provocando una ola de felicitaciones y buenos deseos, al ser una de las figuras más queridas de internet.
De acuerdo con información de la prensa internacional, la lujosa boda se celebró de manera privada en Necker Island, una exclusiva isla propiedad del empresario Richard Branson, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. Durante la ceremonia, la novia lució hasta tres vestidos diferentes.
MrBeast y su esposa, la autora y streamer sudafricana Thea Booysen, se conocieron por casualidad en 2022. Durante un viaje fallido a la Antártida, MrBeast se quedó varado en Sudáfrica y terminó reuniéndose a cenar con una amiga en común, quien invitó a Thea a unirse, según la revista People.
Según cuenta la pareja, conectaron inmediatamente tras descubrir su pasión compartida por los videojuegos y la neurociencia, y en 2024 formalizaron su compromiso que los llevó al altar el pasado fin de semana.