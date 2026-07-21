¡Ya es un hombre casado! MrBeast celebra su boda en una exclusiva isla privada

Sonriente, animado y aparentemente muy enamorado fue como se mostró el youtuber MrBeast en las fotografías de su enlace matrimonial con la escritora e influencer Thea Donaldson, celebrado este fin de semana.

A través de sus perfiles en redes sociales, James Stephen “Jimmy” Donaldson, nombre real del creador de contenido, compartió algunos de los momentos más importantes de la celebración de su boda.

”Encontré a la Sra. Beast (MrsBeast) y fue el mejor día de mi vida”, escribió MrBeast a sus millones de seguidores, provocando una ola de felicitaciones y buenos deseos, al ser una de las figuras más queridas de internet.