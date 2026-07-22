Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h

Para este miércoles, el monzón mexicano en el noroeste del territorio nacional, canales de baja presión en el interior de México, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical 20 que se desplazará sobre el sureste mexicano, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán; y con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país.

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así mismo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán.

Para el jueves, el monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente de México.

A partir de este día, inicia una onda de calor en Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (oeste y sur).

El jueves, la onda tropical 20 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano. Mientras que el sábado, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

Se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte del territorio mexicano, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (noroeste, oeste y centro).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 19 y máxima de 32 grados, con cielo nublado, el jueves tendremos una máxima de 31 y una mínima de 19 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 26 y mínima de 18.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (norte, noreste y este) y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Puebla y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.