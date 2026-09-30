Ariana Cepeda, frontenista de Saltillo, conquista dos subcampeonatos en España

La frontenista saltillense Ariana Cepeda de la Mora sumó dos podios durante su reciente participación en el máximo circuito de España, donde hizo pareja con María González y disputó dos competencias entre septiembre. La primera parada fue en Madrid, donde del 11 al 13 de septiembre participó en el Open Nacional Puerta de Hierro. La dupla mexicana-española avanzó hasta la final y terminó como subcampeona del torneo, resultado que le permitió a Cepeda competir ante algunas de las exponentes que forman parte del circuito español.

Después de su actuación en la capital española, la deportista saltillense viajó a Tenerife para disputar el Campeonato de España, celebrado del 17 al 20 de septiembre. Nuevamente junto a María González, Cepeda consiguió avanzar hasta el partido por el título y cerró su participación con otro segundo lugar. Los dos resultados llegaron en un periodo de apenas una semana entre competencias y representaron una nueva experiencia internacional para la jugadora originaria de Saltillo, quien continúa participando en escenarios fuera de México. La presencia de Cepeda en el circuito español se dio luego de recibir una invitación de Pedro Martínez, presidente del club deportivo Puertas Bamar, quien abrió la posibilidad para que la saltillense formara parte de estas competencias.

Con los dos subcampeonatos, Cepeda de la Mora mantiene actividad en el frontenis internacional y amplía su experiencia al competir en diferentes torneos y junto a jugadoras de otros países. Para la representante de Saltillo, la gira por España también significó la oportunidad de medir su nivel en un circuito distinto al mexicano y regresar con dos resultados entre las primeras posiciones. Su participación en Madrid y Tenerife coloca nuevamente a una deportista saltillense en el podio internacional y suma capítulos a la trayectoria de Ariana Cepeda, quien continúa buscando oportunidades para mantenerse en competencia dentro de esta disciplina.

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