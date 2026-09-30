Ariana Cepeda, frontenista de Saltillo, conquista dos subcampeonatos en España

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    Ariana Cepeda, frontenista de Saltillo, conquista dos subcampeonatos en España
    En Tenerife, Ariana Cepeda volvió a subir al podio al conseguir el subcampeonato del Campeonato de España. FOTO: ESPECIAL

La deportista de Saltillo compitió en Madrid y Tenerife, donde alcanzó la final en ambos torneos y cerró su gira con dos podios

La frontenista saltillense Ariana Cepeda de la Mora sumó dos podios durante su reciente participación en el máximo circuito de España, donde hizo pareja con María González y disputó dos competencias entre septiembre.

La primera parada fue en Madrid, donde del 11 al 13 de septiembre participó en el Open Nacional Puerta de Hierro. La dupla mexicana-española avanzó hasta la final y terminó como subcampeona del torneo, resultado que le permitió a Cepeda competir ante algunas de las exponentes que forman parte del circuito español.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/saltillo-soccer-derrota-3-1-a-club-calor-y-sigue-firme-en-la-copa-promesas-MJ23803917

Después de su actuación en la capital española, la deportista saltillense viajó a Tenerife para disputar el Campeonato de España, celebrado del 17 al 20 de septiembre. Nuevamente junto a María González, Cepeda consiguió avanzar hasta el partido por el título y cerró su participación con otro segundo lugar.

Los dos resultados llegaron en un periodo de apenas una semana entre competencias y representaron una nueva experiencia internacional para la jugadora originaria de Saltillo, quien continúa participando en escenarios fuera de México.

La presencia de Cepeda en el circuito español se dio luego de recibir una invitación de Pedro Martínez, presidente del club deportivo Puertas Bamar, quien abrió la posibilidad para que la saltillense formara parte de estas competencias.

Con los dos subcampeonatos, Cepeda de la Mora mantiene actividad en el frontenis internacional y amplía su experiencia al competir en diferentes torneos y junto a jugadoras de otros países.

Para la representante de Saltillo, la gira por España también significó la oportunidad de medir su nivel en un circuito distinto al mexicano y regresar con dos resultados entre las primeras posiciones.

Su participación en Madrid y Tenerife coloca nuevamente a una deportista saltillense en el podio internacional y suma capítulos a la trayectoria de Ariana Cepeda, quien continúa buscando oportunidades para mantenerse en competencia dentro de esta disciplina.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Frontenis
resultados

Localizaciones


España
Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Crimen organizado, bien protegido

Crimen organizado, bien protegido
NosotrAs: La aorta de un proyecto con alma

NosotrAs: La aorta de un proyecto con alma
Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. México pedirá conocer las razones y buscará su reactivación.

Sheinbaum informa que Interpol quitó ficha roja a los ‘delincuentes’ Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
El proyecto Agua Saludable para La Laguna avanza con 200 kilómetros de redes troncales concluidos para llevar agua superficial potabilizada a nueve municipios de Coahuila y Durango.

Conagua concluye 200 km de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; dan agua limpia a Coahuila y Durango
Quienes cuentan con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen un beneficio que pueden aprovechar.

Suburbia prepara sus Noches Moradas, pero el descuento INAPAM ya comenzó
Conoce cuánto aguinaldo está exento de ISR en 2026, cómo se calcula el impuesto y qué ocurre si no trabajaste todo el año.

SAT va por tu Aguinaldo... aplicará el cobro de ISR únicamente a los trabajadores que reciban esta cantidad
Con oferta artística y cultura que contempla, la participación de la banda Ilé Aiyé y un homenaje a Juan Gabriel con Aída Cuevas y Majo Aguilar se realizará el Festival Internacional Santa Lucía en Monterrey.

Festival Santa Lucía de Monterrey rendirá homenaje al ‘Divo de Juárez’
El mexicano de origen cubano fue despedido entre aplausos en el último juego de los Mariners en 2026.

Tras la emotiva ovación, ¿cuál será el destino de Randy Arozarena?