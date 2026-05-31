Zverev firme a Cuartos de Roland Garros 2026; Kostyuk elimina a la tetracampeona Iga Swiatek

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    Zverev firme a Cuartos de Roland Garros 2026; Kostyuk elimina a la tetracampeona Iga Swiatek
    Alexander Zverev avanzó con autoridad a los Cuartos de Final de Roland Garros 2026, mientras Iga Swiatek quedó fuera tras caer ante Marta Kostyuk en París. FOTO: AP

El alemán superó a Jesper de Jong y se mantiene como uno de los favoritos al título, mientras que la polaca, cuatro veces campeona en Roland Garros, fue sorprendida

Roland Garros 2026 vivió una jornada de domingo cargada de contrastes en la arcilla de París. Mientras Alexander Zverev confirmó su condición de candidato al título y avanzó a Cuartos de Final, Iga Swiatek quedó eliminada de manera sorpresiva ante Marta Kostyuk, en uno de los golpes más fuertes del torneo femenino.

Zverev, segundo sembrado del cuadro varonil, cumplió con autoridad en la cancha Philippe-Chatrier al derrotar al neerlandés Jesper de Jong por 7-6(3), 6-4 y 6-1. El alemán tuvo que resolver un primer set cerrado, pero después tomó el control del partido con un servicio dominante y mayor solidez desde el fondo de la pista.

Con este resultado, Zverev alcanzó los Cuartos de Final de Roland Garros por sexta edición consecutiva y se mantiene en la pelea por conquistar el primer título de Grand Slam de su carrera. Su siguiente reto será Rafael Jodar, una de las grandes revelaciones del torneo, quien llegó a esta instancia tras remontar dos sets en contra ante Pablo Carreño Busta.

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La otra cara de la jornada fue la eliminación de Iga Swiatek. La polaca, cuatro veces campeona en París y una de las grandes favoritas al título, cayó por 7-5 y 6-1 ante la ucraniana Marta Kostyuk, quien firmó una de las victorias más importantes de su carrera.

Swiatek, que buscaba su quinto trofeo en Roland Garros, se despidió en Octavos de Final en el día de su cumpleaños 25. La derrota marcó un cambio importante en el cuadro femenino, que ya no tendrá a una campeona vigente o histórica del torneo entre las principales candidatas al cierre de la segunda semana.

Kostyuk aprovechó el momento con agresividad, rompió el ritmo de Swiatek y mantuvo su gran paso sobre arcilla. La ucraniana llegó por primera vez a los Cuartos de Final de Roland Garros y ahora enfrentará a Elina Svitolina en un duelo entre compatriotas que promete elevar la tensión del cuadro femenil.

La jornada dominical también confirmó que Roland Garros 2026 atraviesa una edición llena de sorpresas. Con las caídas de figuras como Swiatek, Coco Gauff, Novak Djokovic y Jannik Sinner, París se encamina a coronar nuevos campeones tanto en la rama varonil como en la femenil.

Para Zverev, el camino queda abierto, pero no sencillo: el alemán carga con la presión de ser uno de los nombres de mayor experiencia entre los sobrevivientes. Para Kostyuk, en cambio, la victoria representa el impulso más importante de su carrera en Grand Slam y la posibilidad real de meterse de lleno en la pelea por el título en la arcilla parisina.

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Alejandro Morteo

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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