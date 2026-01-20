Sinner, Tsitsipas, Fritz, Osaka y Bencic avanzan con autoridad en el Australian Open 2026

El Australian Open sigue entregando jornadas de alto nivel en Melbourne Park y este martes dejó como saldo los triunfos de Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Naomi Osaka y Belinda Bencic, todos avanzando a la siguiente ronda en el primer Grand Slam de la temporada 2026. Sinner, actual campeón defensor y uno de los grandes favoritos al título, inició su camino con autoridad al imponerse con parciales de 6-2 y 6-1 antes de que su rival, el francés Hugo Gaston, se retirara por lesión. El italiano extendió así su racha positiva en Melbourne, donde busca un histórico tricampeonato tras sus coronaciones en 2024 y 2025, confirmando desde el arranque su dominio y solidez en pista dura. TE PUEDE INTERESAR: Titans y Dolphins apuestan por la defensa: Robert Saleh y Jeff Hafley, sus nuevos head coaches Tsitsipas también firmó una victoria de peso luego de un inicio complicado.

El griego cedió el primer set ante el japonés Shintaro Mochizuki, pero reaccionó con experiencia para llevarse el encuentro en cuatro mangas por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2, mostrando mayor consistencia desde el fondo de la cancha y reafirmando su condición de contendiente en el cuadro masculino. Por su parte, Fritz superó un duelo exigente frente al francés Valentin Royer en cuatro sets. El estadounidense se impuso por 7-6(5), 5-7, 6-1 y 6-3, en un partido que puso a prueba su resistencia y ritmo competitivo. El triunfo fue especialmente significativo tras las dudas físicas que arrastró en las semanas previas al torneo, dejando buenas sensaciones de cara a la siguiente ronda. En la rama femenina, Osaka protagonizó uno de los regresos más comentados del día. La japonesa, dos veces campeona del Australian Open, venció en tres sets a Antonia Ruzic por 6-3, 3-6 y 6-4, combinando potencia y temple en los momentos clave.