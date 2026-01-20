Sinner, Tsitsipas, Fritz, Osaka y Bencic avanzan con autoridad en el Australian Open 2026
El Australian Open 2026 vivió una jornada destacada con los triunfos de los favoritos tanto en el cuadro varonil y femenil de la competencia
El Australian Open sigue entregando jornadas de alto nivel en Melbourne Park y este martes dejó como saldo los triunfos de Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Naomi Osaka y Belinda Bencic, todos avanzando a la siguiente ronda en el primer Grand Slam de la temporada 2026.
Sinner, actual campeón defensor y uno de los grandes favoritos al título, inició su camino con autoridad al imponerse con parciales de 6-2 y 6-1 antes de que su rival, el francés Hugo Gaston, se retirara por lesión.
El italiano extendió así su racha positiva en Melbourne, donde busca un histórico tricampeonato tras sus coronaciones en 2024 y 2025, confirmando desde el arranque su dominio y solidez en pista dura.
Tsitsipas también firmó una victoria de peso luego de un inicio complicado.
El griego cedió el primer set ante el japonés Shintaro Mochizuki, pero reaccionó con experiencia para llevarse el encuentro en cuatro mangas por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2, mostrando mayor consistencia desde el fondo de la cancha y reafirmando su condición de contendiente en el cuadro masculino.
Por su parte, Fritz superó un duelo exigente frente al francés Valentin Royer en cuatro sets.
El estadounidense se impuso por 7-6(5), 5-7, 6-1 y 6-3, en un partido que puso a prueba su resistencia y ritmo competitivo.
El triunfo fue especialmente significativo tras las dudas físicas que arrastró en las semanas previas al torneo, dejando buenas sensaciones de cara a la siguiente ronda.
En la rama femenina, Osaka protagonizó uno de los regresos más comentados del día.
La japonesa, dos veces campeona del Australian Open, venció en tres sets a Antonia Ruzic por 6-3, 3-6 y 6-4, combinando potencia y temple en los momentos clave.
Más allá del resultado, su actuación volvió a colocarla en el radar como una de las jugadoras capaces de competir por el título en Melbourne, donde ya levantó el trofeo en 2019 y 2021.
Bencic cerró la jornada con una actuación sólida y contundente al derrotar a la británica Katie Boulter por 6-0 y 7-5.
La suiza mantuvo el control del encuentro desde el inicio, aprovechando su buen momento tras recientes actuaciones destacadas en torneos previos, y confirmó que llega en forma para aspirar a un recorrido largo en el Abierto de Australia.
Con estas victorias, el Australian Open 2026 continúa perfilando a sus principales protagonistas, en una primera semana que combina regresos esperados, favoritos cumpliendo con la lógica y partidos de alta intensidad que mantienen el ritmo del primer Grand Slam del año.