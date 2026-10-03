Chiefs vs Raiders: invictos chocan por la cima del Oeste en la Semana 4 de la NFL

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    Chiefs vs Raiders: invictos chocan por la cima del Oeste en la Semana 4 de la NFL
    Patrick Mahomes y los Chiefs ponen su invicto en juego ante unos Raiders que buscan confirmar su gran arranque en Las Vegas. FOTO: ESPECIAL

Kansas City y Las Vegas llegan con marca de 3-0 a una batalla divisional que dejará a un solo equipo perfecto después de cuatro semanas

La Semana 4 de la NFL tendrá en Las Vegas uno de sus partidos más atractivos: Chiefs de Kansas City visita a los Raiders en un choque de invictos que pondrá en juego el liderato del Oeste de la Conferencia Americana.

Ambos llegan con marca de 3-0 y, por primera vez en temporada regular, se medirán con registros de al menos tres victorias sin derrota.

Kansas City aterriza en Allegiant Stadium después de superar 24-10 a Miami. El equipo de Andy Reid ha vuelto a encontrar ritmo alrededor de Patrick Mahomes y presume una ofensiva de 416.3 yardas por partido, la segunda mejor de la liga.

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El quarterback suma 812 yardas aéreas y siete pases de touchdown, mientras Kenneth Walker III se ha convertido en pieza determinante: lidera la NFL con 360 yardas por tierra y cuatro anotaciones desde la línea de golpeo.

Las Vegas, sin embargo, no aparece como invitado accidental. Los Raiders vencieron 27-13 a Miami, 26-14 a Chargers y 35-27 a Saints para firmar un arranque perfecto de 3-0 y volver a encender expectativas.

Con Kirk Cousins al mando, Brock Bowers como amenaza y Maxx Crosby encabezando la presión defensiva, el conjunto de Klint Kubiak buscará iniciar 4-0 por primera vez desde 2002.

La historia favorece a Kansas City. Los Chiefs han ganado 16 de los últimos 20 enfrentamientos entre ambos y Mahomes ha castigado especialmente a este rival: registra 36 pases de touchdown y 4,427 yardas contra los Raiders, sus mejores cifras frente a un mismo oponente.

Aun así, Las Vegas ganó el choque más reciente, 14-12, el pasado 4 de enero, un antecedente que añade tensión a una rivalidad divisional cargada de historia.

El duelo también tendrá focos sobre las líneas. Josh Simmons está descartado por Kansas City debido a una lesión de espalda, mientras Jackson Powers-Johnson no jugará por Las Vegas por un problema en la ingle.

Mahomes, Chris Jones y Rashee Rice participaron de lleno en la práctica más reciente; del otro lado, Bowers trabajó limitado, pero no recibió designación para el partido.

El kickoff está programado para las 2:25 de la tarde. La transmisión para México estará disponible por FOX y FOX One. Para Kansas City será además su último compromiso antes de descansar en la Semana 5.

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EL RESTO DE LA JORNADA DOMINICAL DE LA SEMANA 4

El domingo comenzará desde las 7:30 de la mañana con Colts vs Commanders desde Londres. A las 11 de la mañana se jugarán Titans vs Ravens, Patriots vs Bills, Jets vs Bears, Jaguars vs Bengals, Cowboys vs Texans, Cardinals vs Giants, Rams vs Eagles y Packers vs Buccaneers, una ventana con duelos de peso en ambas conferencias.

La actividad continuará a las 2:05 de la tarde con Dolphins vs Vikings; a las 2:25 p.m., además de Chiefs vs Raiders, chocarán Chargers vs Seahawks y Broncos vs 49ers.

La jornada dominical cerrará a las 6:20 de la tarde con Lions vs Panthers en Sunday Night Football. En Las Vegas estará el gran reflector: dos invictos, una rivalidad histórica y el control momentáneo del Oeste de la AFC en 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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