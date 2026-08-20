Carlos Alcaraz confirma su regreso: jugará el US Open tras cuatro meses lesionado

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    Carlos Alcaraz confirma su regreso: jugará el US Open tras cuatro meses lesionado
    El tenista español defenderá su corona del 2025, luego de estar cuatro meses fuera por lesión. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El español reaparecerá sin ritmo competitivo para defender su corona en Nueva York y disipar las dudas sobre su muñeca derecha

Carlos Alcaraz volverá a competir en el US Open 2026 después de superar la lesión en la muñeca derecha que lo mantuvo cuatro meses fuera del circuito.

El español confirmó su participación en el último Grand Slam del año, donde reaparecerá para defender el título conquistado en Nueva York.

“Estoy de vuelta. Here we go”, anunció el murciano en un video con la frase de Fabrizio Romano. La noticia despejó las dudas que crecieron cuando Alcaraz renunció al Masters 1000 de Cincinnati, señalado como posible escenario para su regreso.

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¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Alcaraz?

Su reaparición será en el US Open, programado del 30 de agosto al 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York. El sorteo determinará la fecha y el rival de su debut.

Alcaraz no disputa un encuentro oficial desde abril. En el ATP 500 de Barcelona venció a Otto Virtanen, pero la molestia en la muñeca le impidió presentarse en la segunda ronda.

Durante su recuperación se perdió Roland Garros, Wimbledon y la gira norteamericana de pista dura, incluidas Toronto y Cincinnati.

El español aumentó las cargas de trabajo y entrenó en Murcia con el danés Holger Rune. Sin embargo, llegará sin ritmo competitivo, por lo que su respuesta física en partidos a cinco sets será una incógnita.

Nueva York ocupa un sitio especial en su carrera. Allí ganó en 2022 el primero de sus siete títulos de Grand Slam y se convirtió en el número uno más joven de la historia. En 2025 levantó nuevamente el trofeo tras derrotar a Jannik Sinner en la final.

A sus 23 años, Alcaraz tiene marca de 22 victorias y tres derrotas en 2026. También conquistó el Abierto de Australia para completar el Grand Slam de carrera.

Ahora vuelve al escenario donde comenzó su ascenso, listo para demostrar que la lesión quedó atrás y que aún puede pelear por la corona.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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