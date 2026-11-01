Carlos Alcaraz conquista el ATP de Viena sin perder un set y alcanza los 28 títulos

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    Carlos Alcaraz conquista el ATP de Viena sin perder un set y alcanza los 28 títulos
    Carlos Alcaraz celebra su cuarto campeonato de la temporada 2026, luego de imponerse a Alex de Miñaur en la final del ATP 500 de Viena. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El tenista español derrotó a Alex de Miñaur en dos parciales, extendió su racha de victorias en torneos ATP 500 y llegará fortalecido al Masters de París

Carlos Alcaraz conquistó este domingo el ATP 500 de Viena 2026, tras vencer por 6-1 y 6-4 al australiano Alex de Miñaur en la final celebrada en la Wiener Stadthalle, en Austria, en una pista cubierta.

El español levantó su primer trofeo en este certamen y confirmó su recuperación en la recta final de la temporada.

El murciano, de 23 años, necesitó 87 minutos para imponerse a su rival y completar una semana impecable: ganó cinco partidos sin ceder un solo set.

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La corona representa su cuarto título de 2026 y el número 28 de su carrera en el circuito de la ATP.

Alcaraz impuso condiciones desde el arranque. Rompió el saque de De Miñaur en el primer juego y mantuvo la presión con golpes profundos, cambios de ritmo y desplazamientos que obligaron al australiano a defenderse lejos de la línea de fondo. Con tres quiebres, sentenció el parcial inicial por 6-1.

La segunda manga fue más equilibrada. De Miñaur ajustó su servicio, sostuvo el intercambio de golpes y consiguió mantenerse en la pelea hasta el 4-4.

Sin embargo, cuando el marcador estaba 5-4, el español volvió a elevar la intensidad y consiguió el quiebre definitivo con una derecha cruzada que cerró el encuentro.

El triunfo también aumentó a siete las victorias de Alcaraz en sus siete enfrentamientos contra De Miñaur, una marca que refleja el dominio del español ante uno de los jugadores más veloces del circuito.

Además, el campeón terminó invicto en torneos ATP 500 durante 2026, con 16 triunfos en igual número de partidos. Su racha total en esta categoría llegó a 26 victorias consecutivas, un registro que fortalece sus credenciales para el cierre del calendario.

Antes de Viena, Alcaraz había conquistado el Abierto de Australia, Doha y Tokio. Su nuevo éxito cobra especial relevancia después de varios meses de ausencia por una lesión en la muñeca, situación que había interrumpido su actividad durante buena parte del año.

Ahora, el español dirigirá su atención al Masters 1000 de París y posteriormente a las Finales ATP de Turín, torneo para el que ya tiene asegurada su clasificación.

El título en Austria lo coloca nuevamente entre los protagonistas del tenis mundial de cara al cierre de 2026.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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