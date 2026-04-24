Carlos Alcaraz es baja oficial en Roland Garros 2026: el campeón no defenderá el título por lesión

Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros 2026. El tenista español, actual número dos del mundo y bicampeón defensor en París, confirmó este viernes 24 de abril que no podrá disputar el segundo Grand Slam de la temporada debido a una lesión en la muñeca derecha, molestia que también lo dejará fuera del Masters 1000 de Roma. La baja fue confirmada tanto por el sitio oficial de Roland-Garros como por la ATP. La decisión llega como un golpe fuerte para el circuito masculino, ya que Alcaraz era uno de los principales favoritos al título y llegaba con la responsabilidad de defender 2,000 puntos en Roland Garros y 1,000 más en Roma, torneos en los que había sido campeón.

De acuerdo con la ATP, el murciano arrastra la lesión desde inicios de abril y, tras nuevos estudios médicos, optó por poner fin a su gira sobre arcilla para priorizar la recuperación. Carlos Alcaraz se baja de Roland Garros y Roma Alcaraz explicó en sus redes sociales que, después de conocer los resultados de las pruebas médicas, su equipo decidió que lo más prudente era no competir en Roma ni en Roland Garros, a la espera de ver cómo evoluciona la lesión para definir su regreso. El español calificó el momento como complicado, aunque se mostró confiado en volver más fuerte. La lesión se originó durante el ATP 500 de Barcelona, en su partido ante Otto Virtanen. Desde entonces, el dolor en la muñeca derecha encendió las alarmas y ya lo había obligado a bajarse del Masters 1000 de Madrid. Ahora, con la confirmación de su ausencia en París, Alcaraz no podrá defender el título de Roland Garros 2026.

Qué implica la baja de Alcaraz para Roland Garros 2026 La ausencia de Carlos Alcaraz cambia por completo el panorama del torneo. Sin el campeón defensor, Jannik Sinner aparece como el gran candidato a tomar protagonismo en París, mientras el cuadro masculino pierde uno de sus duelos más esperados. Además, la baja del español abre espacio para otros jugadores en el cuadro principal y aumenta la presión sobre el resto de favoritos. Roland Garros 2026 arrancará su cuadro principal el 24 de mayo, pero lo hará sin una de sus máximas figuras. Para Alcaraz, el objetivo inmediato será recuperarse sin apresurar los tiempos, con la mira puesta en llegar en condiciones a la temporada de césped y, eventualmente, a Wimbledon.

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