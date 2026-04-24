Carlos Alcaraz es baja oficial en Roland Garros 2026: el campeón no defenderá el título por lesión

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Tenis
/ 24 abril 2026
    Carlos Alcaraz es baja oficial en Roland Garros 2026: el campeón no defenderá el título por lesión
    Carlos Alcaraz no defenderá su título en Roland Garros 2026 tras confirmarse su baja por una lesión en la muñeca derecha. FOTO: AFP

El ícono español confirmó su baja por una lesión en la muñeca derecha; tampoco jugará Roma y cerrará de forma anticipada su gira de arcilla

Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros 2026. El tenista español, actual número dos del mundo y bicampeón defensor en París, confirmó este viernes 24 de abril que no podrá disputar el segundo Grand Slam de la temporada debido a una lesión en la muñeca derecha, molestia que también lo dejará fuera del Masters 1000 de Roma.

La baja fue confirmada tanto por el sitio oficial de Roland-Garros como por la ATP.

La decisión llega como un golpe fuerte para el circuito masculino, ya que Alcaraz era uno de los principales favoritos al título y llegaba con la responsabilidad de defender 2,000 puntos en Roland Garros y 1,000 más en Roma, torneos en los que había sido campeón.

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De acuerdo con la ATP, el murciano arrastra la lesión desde inicios de abril y, tras nuevos estudios médicos, optó por poner fin a su gira sobre arcilla para priorizar la recuperación.

Carlos Alcaraz se baja de Roland Garros y Roma

Alcaraz explicó en sus redes sociales que, después de conocer los resultados de las pruebas médicas, su equipo decidió que lo más prudente era no competir en Roma ni en Roland Garros, a la espera de ver cómo evoluciona la lesión para definir su regreso.

El español calificó el momento como complicado, aunque se mostró confiado en volver más fuerte.

La lesión se originó durante el ATP 500 de Barcelona, en su partido ante Otto Virtanen. Desde entonces, el dolor en la muñeca derecha encendió las alarmas y ya lo había obligado a bajarse del Masters 1000 de Madrid.

Ahora, con la confirmación de su ausencia en París, Alcaraz no podrá defender el título de Roland Garros 2026.

Qué implica la baja de Alcaraz para Roland Garros 2026

La ausencia de Carlos Alcaraz cambia por completo el panorama del torneo. Sin el campeón defensor, Jannik Sinner aparece como el gran candidato a tomar protagonismo en París, mientras el cuadro masculino pierde uno de sus duelos más esperados.

Además, la baja del español abre espacio para otros jugadores en el cuadro principal y aumenta la presión sobre el resto de favoritos.

Roland Garros 2026 arrancará su cuadro principal el 24 de mayo, pero lo hará sin una de sus máximas figuras.

Para Alcaraz, el objetivo inmediato será recuperarse sin apresurar los tiempos, con la mira puesta en llegar en condiciones a la temporada de césped y, eventualmente, a Wimbledon.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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