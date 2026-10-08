Coahuila gana ocho medallas en paratenis de mesa en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026

El equipo de paratenis de mesa de Coahuila cerró su participación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 con ocho medallas, después de competir en las modalidades de singles y dobles en Guadalajara, Jalisco. La delegación estatal consiguió dos preseas de Oro, tres de Plata y tres de Bronce para completar una jornada que dejó a sus representantes entre los medallistas de la competencia nacional.

En singles, Gabriel de la Rosa y Ana Victoria Alvarado García se proclamaron campeones de sus respectivas categorías para quedarse con las dos medallas de Oro de Coahuila. Las preseas de Plata fueron para Alyssa Adame, Diana Nuncio y Josef Tadeo Torres, quienes también lograron avanzar hasta las instancias que repartieron los primeros lugares de sus categorías. Por su parte, Juan José Camacho y Diego Maldonado consiguieron medallas de Bronce en singles. La octava presea llegó en los dobles varoniles, donde Juan José Camacho y Josef Tadeo Torres volvieron a subir al podio para obtener otro Bronce y completar la cosecha del equipo coahuilense.

Más allá de los resultados, la participación de los siete atletas estuvo marcada por jornadas de competencia en las que tuvieron que sobreponerse a la presión de cada encuentro y mantener la concentración punto por punto. El trabajo también involucró al cuerpo técnico integrado por César Dávila Flores y Ramsés Moreno Treviño, quienes acompañaron la preparación y competencia de los jugadores durante el evento. La delegación contó además con el respaldo del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, encabezado por Antonio Cepeda Licón, así como de las familias de los deportistas, quienes acompañaron el proceso de preparación y participación nacional. Entre los apoyos para el desarrollo de los atletas también se encuentra la colaboración con CRICT Coahuila, además del Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Centros Comunitarios y el Instituto Municipal del Deporte, que brindan espacios para la formación deportiva. El resultado también llega después del anuncio del gobernador Manolo Jiménez Salinas sobre el incremento de las becas deportivas para los medallistas coahuilenses, como parte de los estímulos destinados a reconocer sus resultados en competencias nacionales. Con ocho medallas, el equipo de paratenis de mesa de Coahuila terminó su participación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026. Ahora, el reto para sus integrantes será continuar con el proceso de preparación y llevar lo aprendido en Guadalajara a las próximas competencias.

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