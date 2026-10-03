Djokovic vs Zverev: choque de gigantes por las Semifinales del China Open 2026

Novak Djokovic y Alexander Zverev protagonizarán el duelo atractivo de los Cuartos de Final del China Open 2026. El serbio, seis veces campeón en Beijing, se medirá este domingo al alemán, primer sembrado del ATP 500, en un choque que cruza la historia impecable de “Nole” en la capital china con uno de los tenistas más en forma de la temporada. Djokovic selló su boleto tras remontar al local Bu Yunchaokete por 4-6, 7-6(2) y 6-2 en casi tres horas.

El triunfo llevó al ganador de 24 Grand Slams a un impresionante 31-0 en el China Open, torneo en el que nunca ha perdido y al que regresó por primera vez desde 2015. Antes había superado a Nuno Borges por 6-3 y 7-6(2). El físico vuelve a ser la principal interrogante del serbio. Frente a Bu necesitó atención médica y después reconoció que 2026 ha sido una lucha constante con problemas de salud. Aun así, Djokovic dijo que durante la parte final del encuentro comenzó a sentirse mejor antes del desafío más exigente de su semana.

Zverev, número dos del mundo, llega con menos desgaste. El alemán despachó a Shang Juncheng por 6-0 y 6-3 en 55 minutos, con nueve aces, después de eliminar a Cameron Norrie por 7-6(1) y 6-4. El campeón del US Open mantiene su persecución por el número uno de Jannik Sinner, ausente en Beijing y también fuera del Masters de Shanghái por lesión. El historial añade tensión: Djokovic domina 9-5 los enfrentamientos contra Zverev. Su antecedente más reciente fue en Roland Garros 2025, donde el serbio ganó en cuatro sets; meses antes, el alemán había avanzado en Australia tras el retiro de Novak. Ahora volverán a encontrarse sobre pista dura y con boleto a Semifinales. El choque está programado no antes de las 5 de la mañana. ASÍ SE DISPUTARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DEL CHINA OPEN En el resto de los Cuartos de Final, Daniil Medvedev se enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo. El ruso avanzó al derrotar 6-4 y 6-3 a Jan-Lennard Struff, mientras Cerúndolo superó a Jakub Mensik por doble 6-3. Medvedev busca recuperar protagonismo en una superficie donde ha construido buena parte de sus mejores resultados.

La jornada también tendrá el duelo entre Alex de Miñaur y Andrey Rublev, ambos obligados a trabajar tres sets en Octavos: el australiano remontó a Quentin Halys 3-6, 7-6(5), 7-5, y el ruso venció a Roman Safiullin 6-2, 3-6, 6-4. El cuarto cruce será Hubert Hurkacz contra Karen Khachanov, dos jugadores de potente servicio que completan unos Cuartos de Final de alto nivel en Beijing.