Novak Djokovic remonta en el China Open y avanza a Cuartos: iguala histórica marca de Rafael Nadal

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    Novak Djokovic remonta en el China Open y avanza a Cuartos: iguala histórica marca de Rafael Nadal
    Novak Djokovic tuvo que remontar ante Bu Yunchaokete para alcanzar los Cuartos de Final y elevar a 31-0 su marca histórica en el China Open FOTO: EFE

El serbio sobrevivió a una batalla de casi tres horas ante Bu Yunchaokete y mantuvo su paso perfecto en Pekín, donde busca su séptimo título

Novak Djokovic mantiene intacta su historia perfecta en Pekín. El serbio remontó al local Bu Yunchaokete por 4-6, 7-6(2) y 6-2 para instalarse en los Cuartos de Final del China Open 2026, donde sigue sin conocer la derrota después de 31 partidos.

El seis veces campeón necesitó dos horas y 52 minutos para superar una dura prueba en la pista Diamond. Bu se llevó el primer set después de conseguir el quiebre decisivo y obligó a Djokovic a perseguir el marcador ante un público que también impulsó al representante chino.

La reacción del ganador de 24 títulos de Grand Slam llegó en una segunda manga de máxima tensión. Djokovic tomó ventaja con un quiebre, cedió enseguida su servicio y llevó el parcial al tie-break, donde pasó del 2-2 a ganar cinco puntos consecutivos para forzar el tercer set.

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Con el impulso a su favor, el serbio aceleró en el definitivo y tomó rápidamente el control. Djokovic volvió a requerir atención médica durante el encuentro, pero logró mantenerse competitivo hasta sellar el triunfo con un revés cruzado en su segundo punto para partido.

La victoria número 31 consecutiva de Djokovic en el China Open le permitió igualar a Rafael Nadal entre los hombres que ganaron sus primeros 31 encuentros en un mismo torneo durante la Era Abierta.

El español construyó esa marca en Roland Garros. Djokovic regresó este año a Pekín tras 11 años de ausencia y ahora persigue su séptima corona.

LOS OTROS RESULTADOS DEL CHINA OPEN

En los otros duelos de Octavos disputados, Karen Khachanov también consiguió su boleto a Cuartos al imponerse al eslovaco Alex Molcan por 7-5 y 6-3. El ruso resolvió el compromiso en dos mangas y mantuvo viva su participación en el ATP 500 de la capital china.

Por su parte, Hubert Hurkacz sobrevivió a un partido mucho más extenso frente al francés Arthur Gea, al que derrotó 7-6(5), 6-7(5) y 6-2. El polaco se encontrará precisamente con Khachanov por un lugar en Semifinales.

Djokovic conocerá a su próximo adversario tras el choque entre Alexander Zverev y Shang Juncheng. Una nueva victoria permitiría al serbio superar aquella racha inicial de Nadal y colocar en 32-0 su impresionante registro histórico en Beijing.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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