Iga Swiatek está en Cuartos de Wuhan 2026 y alcanza histórica marca de 150 triunfos

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    Iga Swiatek está en Cuartos de Wuhan 2026 y alcanza histórica marca de 150 triunfos
    Iga Swiatek consiguió su triunfo 150 en torneos WTA 1000 y sigue en la pelea por el título del Abierto de Wuhan 2026. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La polaca superó a Ashlyn Krueger en sets corridos y se enfrentará a Ann Li, verdugo de Sabalenka, mientras pelea por las Finales WTA

Iga Swiatek está entre las ocho mejores de Wuhan 2026. La polaca derrotó este jueves a la estadounidense Ashlyn Krueger por 6-1 y 6-4, en una hora y 34 minutos, y avanzó por segundo año seguido a los Cuartos de Final del último WTA 1000 de la temporada.

Su avance llega en un momento decisivo: todavía busca asegurar su boleto a las Finales WTA.

La séptima sembrada impuso condiciones desde el arranque y se llevó el primer parcial con autoridad. Sin embargo, el segundo set exigió mayor concentración frente a una rival que generó oportunidades de quiebre.

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Swiatek salvó siete de ocho puntos de ruptura y aprovechó la irregularidad de Krueger, que sumó 46 errores no forzados, para cerrar el compromiso en dos mangas.

El resultado tuvo un valor histórico. Swiatek alcanzó 150 triunfos en torneos WTA 1000 y llegó a esa cifra en apenas 187 partidos, más rápido que cualquier otra jugadora desde que existe esta categoría.

También firmó su séptima clasificación a Cuartos en certámenes de este nivel durante 2026, la mayor cantidad del circuito femenino este año.

La exnúmero uno del mundo enfrentará este viernes a la estadounidense Ann Li, quien eliminó a Janice Tjen por 6-1 y 7-6 (1). Li dio el gran golpe de Wuhan al despedir previamente a Aryna Sabalenka, máxima favorita.

Para Swiatek, avanzar nuevamente sería un impulso clave en la lucha por llegar a las Finales WTA de Indian Wells, después de una temporada de altibajos.

En otros resultados de los Octavos de Final, la británica Sonay Kartal firmó una de las mayores sorpresas al arrollar 6-2 y 6-0 a Jasmine Paolini, mientras Elina Svitolina superó 6-1 y 6-4 a la china Hanyu Guo. Ambas se medirán en Cuartos.

La rusa Diana Shnaider también dejó fuera a Karolina Muchova por 7-5 y 6-3, resultado que repercute en la pelea por los últimos boletos al torneo de maestras.

Por su parte, Jelena Ostapenko venció 6-1, 1-6 y 6-4 a Leylah Fernandez y chocará con Shnaider. Maria Sakkari derrotó 6-1 y 6-4 a Mia Pohankova, mientras Maja Chwalinska sorprendió a Iva Jovic por 6-4 y 6-1.

La griega y la polaca completarán el cuadro de Cuartos de Final de Wuhan, donde la lucha por el título y los puntos del ranking entra en su etapa definitiva.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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