Zverev elimina a De Miñaur en Shanghái y ya tiene rival para las Semifinales

Alexander Zverev confirmó su condición de favorito en el Masters 1000 de Shanghái 2026 y avanzó a Semifinales tras derrotar al australiano Alex de Miñaur por 6-4 y 6-4. El alemán, primer sembrado del torneo, resolvió el encuentro de Cuartos de Final en 78 minutos y quedó a un triunfo de disputar el título en China. La diferencia estuvo en la contundencia en los momentos decisivos. Zverev quebró el servicio rival en el quinto juego del primer set y, pese a recibir presión inmediata, defendió la ventaja.

En el segundo parcial sostuvo su saque cuando De Miñaur amenazaba con tomar el control y consiguió otra ruptura en el séptimo juego. El servicio fue su principal argumento: conectó 10 saques directos, colocó el 80 por ciento de sus primeros envíos y salvó las cinco oportunidades de quiebre que enfrentó. En contraste, De Miñaur no pudo evitar ninguna de las dos rupturas que concedió, una estadística que terminó inclinando el partido. Con este triunfo, Zverev alcanzó por tercera ocasión las Semifinales del Masters de Shanghái y regresó a esa instancia por primera vez desde 2019. Además, llega con el número uno del ranking mundial de cierre de temporada asegurado, aunque su ascenso oficial al primer puesto todavía está pendiente. Su balance en 2026 sumó 62 victorias y 14 derrotas, mientras que ante De Miñaur domina 9-4. Su próximo rival será el español Alejandro Davidovich Fokina, quien obtuvo el otro boleto de esta parte del cuadro de una manera inesperada. El francés Arthur Géa abandonó su encuentro de Cuartos de Final por una lesión en el psoas cuando perdía 4-1 en el primer set, después de apenas 22 minutos de acción.

Davidovich, sembrado 25, disputará su cuarta Semifinal de un Masters 1000. Tendrá tiempo adicional para recuperarse de sus exigentes victorias previas sobre Frances Tiafoe y Hubert Hurkacz, pero el historial favorece ampliamente al alemán: Zverev ganó seis de sus siete enfrentamientos anteriores. La otra Semifinal de Shanghái aún no tiene protagonistas. Este viernes, Rafael Jódar enfrentará a Casper Ruud y Daniil Medvedev se medirá con Tommy Paul; los ganadores de ambos Cuartos de Final disputarán el segundo boleto a la final del torneo chino.