La tenista que conmovió a París: Maja Chwalinska no ganó el trofeo, pero cambió su vida

Maja Chwalinska no levantó el trofeo de Roland Garros 2026, pero se marchó de París con una historia capaz de cambiarle la vida. La tenista polaca, número 114 del mundo al iniciar el torneo, cayó este sábado en la Final femenil ante Mirra Andreeva por 6-3 y 6-2, resultado que consagró a la rusa como campeona de Grand Slam por primera vez en su carrera. La derrota no borra el tamaño de su hazaña. Chwalinska llegó al torneo desde la qualy, ganó tres partidos antes de ingresar al cuadro principal y construyó una de las carreras más inesperadas en la historia reciente del tenis femenino.

De acuerdo con Roland Garros, se convirtió en la primera jugadora proveniente de la clasificación que alcanza una Final en la arcilla parisina y apenas la segunda qualifier en la Era Abierta que disputa una Final de Grand Slam, después de Emma Raducanu en el US Open 2021.

Un regreso que comenzó lejos de los reflectores La historia de Chwalinska tiene un fondo más profundo que los resultados. Antes de este salto, la polaca tuvo que alejarse del tenis por motivos de salud mental. En 2021 contó que llevaba más de 18 meses luchando internamente contra la depresión, una pausa que marcó su carrera y que hizo más poderoso su regreso al alto rendimiento. En París, su mensaje fue claro: pausar no es rendirse. A veces, detenerse también es parte del camino para volver más fuerte. Su actuación en Roland Garros dejó una lectura deportiva y humana: no entró por nombre, entró por hambre. Nueve triunfos y una Final histórica Antes de enfrentar a Andreeva, Chwalinska acumuló nueve victorias consecutivas entre la qualy y el cuadro principal. Su camino incluyó triunfos sobre Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinskaya y Diana Shnaider, una ruta que la llevó hasta el partido por el título en apenas su tercera aparición en un cuadro principal de Grand Slam. La Final, sin embargo, fue controlada por Andreeva. Tras un arranque con intercambios de quiebres, la rusa tomó el mando desde el 3-3 del primer set y cerró la manga 6-3.

En el segundo parcial se escapó 5-0, Chwalinska recortó hasta el 5-2, pero Andreeva volvió a quebrar para sellar el campeonato. París también le cambió el bolsillo y el ranking El impacto económico también fue enorme. Antes de Roland Garros, Chwalinska acumulaba 864 mil 030 dólares en premios durante toda su carrera; con su Final en París aseguró alrededor de 1.6 millones de dólares, más de lo que había ganado previamente como profesional. El ranking también tendrá un salto brutal. La WTA proyectó que, si perdía la Final, Chwalinska saldría de Roland Garros como número 21 del mundo, después de haber llegado al torneo como 114. Esa nueva posición le abrirá acceso directo a torneos grandes, mejores cuadros y una realidad completamente distinta dentro del circuito.

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