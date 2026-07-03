¡No perdonan! Djokovic, Sinner, Sabalenka y Gauff imponen su ley y vuelan a Octavos en Wimbledon 2026

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    ¡No perdonan! Djokovic, Sinner, Sabalenka y Gauff imponen su ley y vuelan a Octavos en Wimbledon 2026
    Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y Coco Gauff avanzaron a Octavos de Final en Wimbledon 2026.

Los cuatro tenistas cumplieron como favoritos y avanzaron a la siguiente fase en la competencia de Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 entró a zona de favoritos y lo hizo con una advertencia clara desde Londres: Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y Coco Gauff ya están en Octavos de Final y el All England Club empieza a tomar forma de batalla grande.

El campeón defensor Sinner fue el que avanzó con mayor autoridad en la rama varonil. El número uno del mundo derrotó 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby, en un partido que le permitió recuperar sensaciones después de un arranque más exigente en el césped británico.

El italiano sostuvo el ritmo desde el fondo, aceleró cuando tuvo que hacerlo y evitó un desgaste mayor antes de enfrentar al japonés Shintaro Mochizuki, una de las sorpresas del cuadro.

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Djokovic, en cambio, tuvo que sacar oficio de leyenda. El serbio venció 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6(4) al francés Arthur Rinderknech, sufrió un bajón en el tercer set y aun así encontró la ruta para seguir vivo en busca de su título 25 de Grand Slam.

Además, igualó el récord masculino de Roger Federer con 105 victorias en Wimbledon, un dato que agranda su candidatura pese a que el partido dejó señales de exigencia física y mental.

En la rama femenil Sabalenka confirmó por qué llega como número uno del mundo.

La bielorrusa superó 6-4 y 6-4 a Jelena Ostapenko en un duelo de potencia pura, controló los momentos de presión y ahora tendrá un choque de alto impacto frente a Naomi Osaka, quien también llega encendida a la segunda semana.

Gauff completó el póker de figuras al derrotar 6-3, 6-7(5) y 6-2 a Claire Liu.

La estadounidense dejó escapar oportunidades en el segundo set, pero respondió con carácter en el tercero para instalarse otra vez entre las mejores 16 del torneo. Su siguiente reto será Belinda Bencic.

Con Djokovic, Sinner, Sabalenka y Gauff en carrera, Wimbledon 2026 gana peso mediático, atractivo global y cruces de alto voltaje.

La segunda semana en Londres promete tenis de élite, presión histórica y nombres grandes peleando por el trono más tradicional del circuito.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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