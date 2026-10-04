Novak Djokovic remonta a Zverev, rompe récord de Nadal y va a Semifinales del China Open

Novak Djokovic mantuvo intacta su hegemonía en Beijing. El serbio remontó este domingo a Alexander Zverev por 4-6, 6-4 y 6-4 en los Cuartos de Final del China Open 2026 y aseguró su boleto a las Semifinales, donde se medirá con Daniil Medvedev. El partido exigió al máximo al seis veces campeón. Zverev, primer sembrado y reciente ganador de Roland Garros y el US Open, aprovechó un arranque irregular de Djokovic, quien cometió dos dobles faltas en los primeros compases y cedió un quiebre que terminó siendo suficiente para perder el primer set. La respuesta llegó con paciencia. Djokovic comenzó a variar el ritmo y buscar con mayor frecuencia la red para impedir que el alemán dominara con su potencia.

La segunda manga se mantuvo equilibrada hasta el 5-4, cuando Novak atacó el servicio de Zverev, consiguió el quiebre y cerró 6-4 para forzar el definitivo. El guion se repitió en el tercer parcial. Ninguno entregó terreno durante buena parte del set, pero el ganador de 24 Grand Slams volvió a elevar su nivel cuando más importaba. Con Zverev sacando 4-5, Djokovic presionó desde la devolución y concretó otro rompimiento para completar la remontada después de dos horas y 35 minutos. El triunfo también dejó una marca histórica. Djokovic elevó a 32-0 su récord en el China Open y se convirtió en el primer jugador de la Era Abierta en ganar sus primeros 32 partidos en un mismo torneo. Con ello superó el registro de Rafael Nadal, quien comenzó 31-0 su trayectoria en Roland Garros.

La racha en Beijing resulta todavía más llamativa porque Djokovic regresó al ATP 500 chino por primera vez desde 2015. A sus 39 años, mantiene intacta la posibilidad de levantar por séptima ocasión el trofeo y conquistar su primer título de la temporada 2026. Zverev conectó 19 aces y mantuvo bajo presión al exnúmero uno, pero Djokovic resolvió los puntos decisivos. Tras el encuentro, reconoció su mal inicio y explicó que buscó ser más agresivo, subir a la red y cambiar el ritmo. Ahora el reto será Daniil Medvedev. El ruso avanzó tras derrotar al argentino Francisco Cerúndolo por 7-6(4) y 6-3. Djokovic domina 10-5 el historial frente a Medvedev, por lo que Beijing tendrá otro capítulo entre dos especialistas de la cancha dura. Con su invicto intacto, Djokovic quedó a dos victorias de otro título en China. La semifinal ante Medvedev pondrá a prueba al serbio, que ya eliminó al máximo favorito y dejó claro que su regreso a Beijing no es simbólico: volvió para pelear por el campeonato.