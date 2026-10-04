Novak Djokovic remonta a Zverev, rompe récord de Nadal y va a Semifinales del China Open

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    Novak Djokovic remonta a Zverev, rompe récord de Nadal y va a Semifinales del China Open
    Novak Djokovic remontó a Alexander Zverev en Beijing y extendió a 32-0 su histórico invicto en el China Open. FOTO: EFE

El serbio sobrevivió a una batalla de tres sets, mantuvo su invicto perfecto en Beijing y ahora enfrentará a Daniil Medvedev por el pase a la Final

Novak Djokovic mantuvo intacta su hegemonía en Beijing. El serbio remontó este domingo a Alexander Zverev por 4-6, 6-4 y 6-4 en los Cuartos de Final del China Open 2026 y aseguró su boleto a las Semifinales, donde se medirá con Daniil Medvedev.

El partido exigió al máximo al seis veces campeón. Zverev, primer sembrado y reciente ganador de Roland Garros y el US Open, aprovechó un arranque irregular de Djokovic, quien cometió dos dobles faltas en los primeros compases y cedió un quiebre que terminó siendo suficiente para perder el primer set.

La respuesta llegó con paciencia. Djokovic comenzó a variar el ritmo y buscar con mayor frecuencia la red para impedir que el alemán dominara con su potencia.

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La segunda manga se mantuvo equilibrada hasta el 5-4, cuando Novak atacó el servicio de Zverev, consiguió el quiebre y cerró 6-4 para forzar el definitivo.

El guion se repitió en el tercer parcial. Ninguno entregó terreno durante buena parte del set, pero el ganador de 24 Grand Slams volvió a elevar su nivel cuando más importaba.

Con Zverev sacando 4-5, Djokovic presionó desde la devolución y concretó otro rompimiento para completar la remontada después de dos horas y 35 minutos.

El triunfo también dejó una marca histórica. Djokovic elevó a 32-0 su récord en el China Open y se convirtió en el primer jugador de la Era Abierta en ganar sus primeros 32 partidos en un mismo torneo. Con ello superó el registro de Rafael Nadal, quien comenzó 31-0 su trayectoria en Roland Garros.

La racha en Beijing resulta todavía más llamativa porque Djokovic regresó al ATP 500 chino por primera vez desde 2015. A sus 39 años, mantiene intacta la posibilidad de levantar por séptima ocasión el trofeo y conquistar su primer título de la temporada 2026.

Zverev conectó 19 aces y mantuvo bajo presión al exnúmero uno, pero Djokovic resolvió los puntos decisivos. Tras el encuentro, reconoció su mal inicio y explicó que buscó ser más agresivo, subir a la red y cambiar el ritmo.

Ahora el reto será Daniil Medvedev. El ruso avanzó tras derrotar al argentino Francisco Cerúndolo por 7-6(4) y 6-3. Djokovic domina 10-5 el historial frente a Medvedev, por lo que Beijing tendrá otro capítulo entre dos especialistas de la cancha dura.

Con su invicto intacto, Djokovic quedó a dos victorias de otro título en China. La semifinal ante Medvedev pondrá a prueba al serbio, que ya eliminó al máximo favorito y dejó claro que su regreso a Beijing no es simbólico: volvió para pelear por el campeonato.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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