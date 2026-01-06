Renata Zarazúa avanza a Cuartos de Final en dobles en el ASB Classic de Auckland
Además, la mexicana continúa en competencia en singles, donde buscará un lugar entre las ocho mejores del torneo
Renata Zarazúa continúa con una semana productiva en el ASB Classic WTA 125 de Auckland, donde su participación no se ha limitado al cuadro individual. La tenista mexicana también avanzó en la modalidad de dobles tras una victoria que modificó el rumbo del torneo.
Zarazúa, en pareja con la checa Jesika Maleckova, superó a la estadounidense Asia Muhammad y a la neozelandesa Erin Routliffe, la dupla mejor sembrada del certamen. El partido se resolvió en tres sets, con parciales de 3-6, 6-2 y 12-10, luego de una hora y 29 minutos de juego que exigieron concentración constante, sobre todo en los momentos finales.
El encuentro tuvo pocas oportunidades de quiebre y estuvo marcado por la solidez con el servicio de ambas parejas. Muhammad y Routliffe sumaron siete aces, un registro que complicó varios turnos de saque para la mexicana y su compañera. Sin embargo, Zarazúa y Maleckova lograron capitalizar errores clave de sus rivales, quienes cometieron cinco dobles faltas que terminaron inclinando el desarrollo del partido.
El segundo set representó un punto de inflexión. Tras ceder el primero, la dupla conformada por Zarazúa y Maleckova ajustó su estrategia desde la devolución, lo que les permitió equilibrar el marcador y llevar el partido a un desenlace largo y cerrado. En el súper tie-break, ambas mostraron mayor efectividad en los intercambios decisivos, factor que resultó determinante para asegurar el pase a la siguiente ronda.
Con este resultado, la mexicana y la checa avanzaron a los Cuartos de Final del torneo. Ahí se medirán ante la estadounidense Iva Jovic y la filipina Alexandra Eala, una pareja joven que ha mostrado regularidad en las primeras rondas y que buscará aprovechar el desgaste acumulado de sus próximas rivales.
La agenda de Zarazúa en Auckland aún no se completa. En el cuadro individual, la capitalina viene de una de las victorias más relevantes de su carrera reciente, luego de eliminar a la estadounidense Sloane Stephens. Ese triunfo le abrió la puerta a los Octavos de Final, instancia en la que enfrentará a la china Xinyu Wang con la posibilidad de colocarse entre las ocho mejores del torneo.
El desempeño de Zarazúa en ambas modalidades confirma su adaptación a las condiciones del torneo neozelandés y mantiene abiertas sus opciones de protagonismo conforme avanza la semana en Auckland.