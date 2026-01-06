Renata Zarazúa avanza a Cuartos de Final en dobles en el ASB Classic de Auckland

Tenis
/ 6 enero 2026
    Renata Zarazúa avanza a Cuartos de Final en dobles en el ASB Classic de Auckland
    El duelo ante la pareja mejor sembrada se definió en un súper tie-break. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Tenis
resultados

Localizaciones


Auckland

Personajes


Renata Zarazúa

Organizaciones


WTA

Además, la mexicana continúa en competencia en singles, donde buscará un lugar entre las ocho mejores del torneo

Renata Zarazúa continúa con una semana productiva en el ASB Classic WTA 125 de Auckland, donde su participación no se ha limitado al cuadro individual. La tenista mexicana también avanzó en la modalidad de dobles tras una victoria que modificó el rumbo del torneo.

Zarazúa, en pareja con la checa Jesika Maleckova, superó a la estadounidense Asia Muhammad y a la neozelandesa Erin Routliffe, la dupla mejor sembrada del certamen. El partido se resolvió en tres sets, con parciales de 3-6, 6-2 y 12-10, luego de una hora y 29 minutos de juego que exigieron concentración constante, sobre todo en los momentos finales.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca la Ronda de Comodines NFL 2026: días, horarios y cruces clave

El encuentro tuvo pocas oportunidades de quiebre y estuvo marcado por la solidez con el servicio de ambas parejas. Muhammad y Routliffe sumaron siete aces, un registro que complicó varios turnos de saque para la mexicana y su compañera. Sin embargo, Zarazúa y Maleckova lograron capitalizar errores clave de sus rivales, quienes cometieron cinco dobles faltas que terminaron inclinando el desarrollo del partido.

El segundo set representó un punto de inflexión. Tras ceder el primero, la dupla conformada por Zarazúa y Maleckova ajustó su estrategia desde la devolución, lo que les permitió equilibrar el marcador y llevar el partido a un desenlace largo y cerrado. En el súper tie-break, ambas mostraron mayor efectividad en los intercambios decisivos, factor que resultó determinante para asegurar el pase a la siguiente ronda.

Con este resultado, la mexicana y la checa avanzaron a los Cuartos de Final del torneo. Ahí se medirán ante la estadounidense Iva Jovic y la filipina Alexandra Eala, una pareja joven que ha mostrado regularidad en las primeras rondas y que buscará aprovechar el desgaste acumulado de sus próximas rivales.

La agenda de Zarazúa en Auckland aún no se completa. En el cuadro individual, la capitalina viene de una de las victorias más relevantes de su carrera reciente, luego de eliminar a la estadounidense Sloane Stephens. Ese triunfo le abrió la puerta a los Octavos de Final, instancia en la que enfrentará a la china Xinyu Wang con la posibilidad de colocarse entre las ocho mejores del torneo.

El desempeño de Zarazúa en ambas modalidades confirma su adaptación a las condiciones del torneo neozelandés y mantiene abiertas sus opciones de protagonismo conforme avanza la semana en Auckland.

Temas


Tenis
resultados

Localizaciones


Auckland

Personajes


Renata Zarazúa

Organizaciones


WTA

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Viene negro negro para México
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra
Subrayó que, aun en medio de campañas de propaganda o del rechazo al régimen venezolano, la intervención militar extranjera no puede justificarse.

Afirma Sheinbaum que México no puede estar de acuerdo con la intervención de EU en Venezuela
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Si decides comenzar el trámite para obtener la visa americana en enero de 2026, debes considerar que la cita para tu entrevista no será inmediata, esto debido a que requiere un proceso de planeación por la alta demanda.

Cuándo hay citas, si inicio mi trámite de visa americana en enero de 2026
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Lady Gaga y The Weeknd podrían protagonizar una colaboración histórica como intérpretes de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.

Lady Gaga y The Weeknd harían colaboración histórica para la canción del Mundial 2026