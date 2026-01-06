Renata Zarazúa avanza a Cuartos de Final en dobles en el ASB Classic de Auckland

Renata Zarazúa continúa con una semana productiva en el ASB Classic WTA 125 de Auckland, donde su participación no se ha limitado al cuadro individual. La tenista mexicana también avanzó en la modalidad de dobles tras una victoria que modificó el rumbo del torneo.

Zarazúa, en pareja con la checa Jesika Maleckova, superó a la estadounidense Asia Muhammad y a la neozelandesa Erin Routliffe, la dupla mejor sembrada del certamen. El partido se resolvió en tres sets, con parciales de 3-6, 6-2 y 12-10, luego de una hora y 29 minutos de juego que exigieron concentración constante, sobre todo en los momentos finales.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca la Ronda de Comodines NFL 2026: días, horarios y cruces clave

El encuentro tuvo pocas oportunidades de quiebre y estuvo marcado por la solidez con el servicio de ambas parejas. Muhammad y Routliffe sumaron siete aces, un registro que complicó varios turnos de saque para la mexicana y su compañera. Sin embargo, Zarazúa y Maleckova lograron capitalizar errores clave de sus rivales, quienes cometieron cinco dobles faltas que terminaron inclinando el desarrollo del partido.