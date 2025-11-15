Renata Zarazúa impulsa el triunfo de México sobre Dinamarca en la Billie Jean King Cup 2025

La selección mexicana inició su participación en la Billie Jean King Cup 2025 con un triunfo 2-1 sobre Dinamarca en Monterrey, un resultado que también significó un desahogo deportivo tras la eliminación del año pasado ante el mismo rival. El equipo local aseguró el primer punto de la fase de grupos y llegará con margen competitivo a su próximo duelo frente a Canadá, programado para este domingo a las 16:00 horas.

La serie comenzó con ventaja para las visitantes. Rebecca Mortensen venció a Victoria Rodríguez en dos parciales de 6-4 y 6-4, en un encuentro que duró una hora con treinta y dos minutos. Rodríguez mantuvo un primer servicio del 66 por ciento, registró dos aces y consiguió dos quiebres, pero Mortensen administró mejor los turnos de presión, al convertir cuatro de once oportunidades de rompimiento. La danesa cerró el duelo con 80 puntos ganados, por 69 de la mexicana, para adelantar a su país en la serie.

El panorama cambió en el segundo punto con la actuación de Renata Zarazúa, quien llevó a México al empate tras superar a Johanne Svendsen. Zarazúa cedió el primer set por 7-5, pero modificó su plan de juego y recuperó terreno con parciales de 6-3 y 6-3 después de dos horas con treinta y siete minutos. La mexicana generó dieciséis oportunidades de quiebre y convirtió ocho, lo que le permitió manejar tramos prolongados del partido. Svendsen conectó nueve aces, aunque Zarazúa impuso orden en los peloteos largos y cerró con 103 puntos ganados contra 92 de su oponente.