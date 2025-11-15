Detroit vs Philadelphia: dónde ver y cómo llegan para el Sunday Night Football
Detroit llega con marca de 6-3 buscando mantenerse en la pelea por la siembra, mientras Philadelphia presume récord de 7-2 y aspira a consolidarse como líder de la conferencia
Lions de Detroit y Eagles de Philadelphia se preparan para cerrar la jornada dominical de la Semana 11 con un duelo que puede influir en la parte alta de la Conferencia Nacional. El Lincoln Financial Field será el escenario donde ambos equipos buscarán reforzar su posición rumbo a la recta final de la temporada regular.
Los Lions de Detroit llegan con la presión de mantenerse en la pelea por la siembra más alta de la NFC. Con marca de 6-3, comparten el liderato del Norte con los Bears de Chicago, aunque el desafío principal se encuentra en la lucha directa con los Eagles, dueños del mejor registro de la conferencia y rivales de este fin de semana. La campaña del conjunto dirigido por Dan Campbell tuvo un inicio sólido con cuatro triunfos consecutivos, pero en las últimas semanas el equipo ha mostrado altibajos, alternando una victoria y una derrota.
En el otro lado, los Philadelphia mantienen un paso más constante y se presentan con récord de 7-2, lo que los coloca con una ruta favorable para repetir como campeones del Este de la NFC. El equipo suma tres victorias seguidas y ha logrado despegarse de los Cowboys de Dallas, su inmediato perseguidor, a quienes aventaja por cuatro juegos. Este rendimiento les permite perfilarse nuevamente como aspirantes serios al primer lugar de la siembra.
El enfrentamiento está programado para este domingo 16 de noviembre en el Lincoln Financial Field, inmueble que nuevamente recibirá un juego de horario estelar. El kickoff será a las 7:20 p.m., tiempo de la Ciudad de México, en una noche donde ambas escuadras pondrán a prueba sus aspiraciones de postemporada.
Para la audiencia en México, el duelo contará con dos opciones de transmisión. La primera estará a cargo de ESPN, señal que también será accesible mediante la aplicación de Disney Plus. La segunda opción será DAZN, plataforma que ofrece todos los partidos de temporada regular y la postemporada de la NFL. En ambos casos, la cobertura iniciará puntualmente para dar seguimiento a un encuentro que puede definir tendencias dentro de la conferencia.
La visita de los Lions de Detroit a los Eagles de Philadelphia representa un punto de evaluación clave para ambos equipos. Mientras Detroit busca afirmar su candidatura para asegurar juegos en casa en enero, Philadelphia pretende extender su inercia positiva hacia un cierre competitivo. Con dos equipos líderes divisionales en disputa directa, la Semana 11 presenta un duelo que puede tener consecuencias importantes rumbo a los playoffs.