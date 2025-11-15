Detroit vs Philadelphia: dónde ver y cómo llegan para el Sunday Night Football

Lions de Detroit y Eagles de Philadelphia se preparan para cerrar la jornada dominical de la Semana 11 con un duelo que puede influir en la parte alta de la Conferencia Nacional. El Lincoln Financial Field será el escenario donde ambos equipos buscarán reforzar su posición rumbo a la recta final de la temporada regular.

Los Lions de Detroit llegan con la presión de mantenerse en la pelea por la siembra más alta de la NFC. Con marca de 6-3, comparten el liderato del Norte con los Bears de Chicago, aunque el desafío principal se encuentra en la lucha directa con los Eagles, dueños del mejor registro de la conferencia y rivales de este fin de semana. La campaña del conjunto dirigido por Dan Campbell tuvo un inicio sólido con cuatro triunfos consecutivos, pero en las últimas semanas el equipo ha mostrado altibajos, alternando una victoria y una derrota.

En el otro lado, los Philadelphia mantienen un paso más constante y se presentan con récord de 7-2, lo que los coloca con una ruta favorable para repetir como campeones del Este de la NFC. El equipo suma tres victorias seguidas y ha logrado despegarse de los Cowboys de Dallas, su inmediato perseguidor, a quienes aventaja por cuatro juegos. Este rendimiento les permite perfilarse nuevamente como aspirantes serios al primer lugar de la siembra.