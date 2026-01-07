Pateador mexicano Jesús Gómez se registra para el Draft 2026 de la NFL

    Jesús Gómez, pateador mexicano, apunta a convertirse en uno de los pocos jugadores nacionales en llegar a la NFL rumbo al Draft 2026. FOTO: ESPECIAL

Anunció que buscará dar el salto al futbol americano profesional tras declararse elegible, luego de su paso por Arizona State y Eastern Michigan en la NCAA

El pateador mexicano Jesús Gómez dio un paso clave en su carrera rumbo al profesionalismo al anunciar que se declaró elegible para el Draft 2026 de la NFL, evento en el que las 32 franquicias de la liga seleccionan a los mejores prospectos provenientes del futbol americano colegial.

El anuncio fue realizado por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde expresó su orgullo y agradecimiento a las personas e instituciones que han sido parte de su formación deportiva.

Originario de Puebla, Gómez cerró su etapa en la NCAA tras la temporada 2025 con los Arizona State Sun Devils, equipo con el que mostró consistencia en una posición donde la precisión suele ser determinante para captar la atención de los evaluadores de la NFL.

En su último año universitario convirtió el 73 por ciento de sus intentos de gol de campo y mantuvo efectividad perfecta en los puntos extra, con un 100 por ciento de acierto, números que respaldan su confiabilidad bajo presión.

Uno de los momentos más destacados de su temporada llegó en el Tony the Tiger Sun Bowl, donde conectó el gol de campo más largo de su campaña, de 54 yardas, en un duelo cerrado que Arizona State perdió 42-39 ante Duke.

Esa actuación reforzó su perfil como un pateador con alcance y fortaleza de pierna, dos cualidades especialmente valoradas en el siguiente nivel.

Antes de su paso por Arizona State, Jesús Gómez construyó gran parte de su trayectoria universitaria con los Eastern Michigan Eagles, programa en el que dejó huella al convertir un gol de campo de 57 yardas, el más largo en la historia de la institución.

Ese antecedente lo colocó desde entonces como uno de los pateadores más potentes entre los jugadores de origen mexicano en el futbol americano colegial.

El Draft de la NFL 2026 se celebrará del 23 al 25 de abril en Pittsburgh, Pensilvania.

Ahí, Jesús Gómez buscará escuchar su nombre entre los seleccionados y convertirse en uno de los pocos pateadores mexicanos que logran dar el salto a la NFL, consolidando una carrera que comenzó fuera de Estados Unidos y que hoy apunta al máximo escenario del futbol americano profesional.

