Pateador mexicano Jesús Gómez se registra para el Draft 2026 de la NFL

El pateador mexicano Jesús Gómez dio un paso clave en su carrera rumbo al profesionalismo al anunciar que se declaró elegible para el Draft 2026 de la NFL, evento en el que las 32 franquicias de la liga seleccionan a los mejores prospectos provenientes del futbol americano colegial.

El anuncio fue realizado por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde expresó su orgullo y agradecimiento a las personas e instituciones que han sido parte de su formación deportiva.

Originario de Puebla, Gómez cerró su etapa en la NCAA tras la temporada 2025 con los Arizona State Sun Devils, equipo con el que mostró consistencia en una posición donde la precisión suele ser determinante para captar la atención de los evaluadores de la NFL.

En su último año universitario convirtió el 73 por ciento de sus intentos de gol de campo y mantuvo efectividad perfecta en los puntos extra, con un 100 por ciento de acierto, números que respaldan su confiabilidad bajo presión.

Uno de los momentos más destacados de su temporada llegó en el Tony the Tiger Sun Bowl, donde conectó el gol de campo más largo de su campaña, de 54 yardas, en un duelo cerrado que Arizona State perdió 42-39 ante Duke.