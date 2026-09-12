Rybakina gana el US Open 2026 y frena el tricampeonato de Sabalenka

Elena Rybakina conquistó el US Open 2026 y terminó con el reinado de Aryna Sabalenka en Nueva York. La kazaja se impuso por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final femenil, disputada este sábado en el estadio Arthur Ashe, para levantar por primera vez el trofeo del último Grand Slam de la temporada. La victoria tuvo un doble significado: frenó el intento de tricampeonato de la bielorrusa y coronó la semana en la que Rybakina aseguró su ascenso al número uno del ranking de la WTA. Su llegada a la cima se hará oficial el lunes, ahora acompañada por un título que faltaba en su colección. Rybakina tomó la iniciativa con el 6-4 del primer parcial, pero Sabalenka encontró respuesta cuando el partido amenazaba con escapársele.

La defensora de la corona ganó 7-5 la segunda manga y obligó a resolver el campeonato en un tercer set, elevando la tensión en Flushing Meadows. La kazaja recuperó el control en el momento crucial. Su contundencia marcó diferencias en la última manga y el 6-2 cerró cualquier posibilidad de remontada.

El punto del campeonato llegó con un ace, un desenlace a la medida de una jugadora que convirtió el servicio en una de sus grandes armas. Para Sabalenka, el resultado significó despedirse de una marca histórica: buscaba ser la primera mujer en ganar tres ediciones consecutivas del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams, campeona entre 2012 y 2014. Había conquistado los títulos de 2024 y 2025, pero esta vez encontró un freno. Con esta consagración, Rybakina alcanzó tres títulos de Grand Slam. Al Wimbledon de 2022 y al Abierto de Australia de 2026 añadió la corona neoyorquina. Además, volvió a vencer a Sabalenka en una final grande durante este año, después de imponerse también en el duelo por el campeonato en Melbourne. Su camino al título incluyó una exigente semifinal frente a Coco Gauff, a quien derrotó por 3-6, 6-4 y 6-4. Sabalenka, por su parte, había superado a Jessica Pegula por 7-5 y 6-2. Ambas dejaron fuera a figuras locales para protagonizar la definición.

Nueva York terminó por darle a Rybakina una celebración completa: su primer US Open, su segundo grande de 2026 y el impulso para estrenar el liderato del tenis femenil.