Rybakina gana el US Open 2026 y frena el tricampeonato de Sabalenka

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    Rybakina gana el US Open 2026 y frena el tricampeonato de Sabalenka
    Elena Rybakina culminó su actuación en Flushing Meadows con un ace para asegurar su tercera corona de Grand Slam. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La kazaja conquistó su tercer Grand Slam y estrenará el número uno del mundo tras una final de tres sets en Nueva York

Elena Rybakina conquistó el US Open 2026 y terminó con el reinado de Aryna Sabalenka en Nueva York. La kazaja se impuso por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final femenil, disputada este sábado en el estadio Arthur Ashe, para levantar por primera vez el trofeo del último Grand Slam de la temporada.

La victoria tuvo un doble significado: frenó el intento de tricampeonato de la bielorrusa y coronó la semana en la que Rybakina aseguró su ascenso al número uno del ranking de la WTA.

Su llegada a la cima se hará oficial el lunes, ahora acompañada por un título que faltaba en su colección.

Rybakina tomó la iniciativa con el 6-4 del primer parcial, pero Sabalenka encontró respuesta cuando el partido amenazaba con escapársele.

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La defensora de la corona ganó 7-5 la segunda manga y obligó a resolver el campeonato en un tercer set, elevando la tensión en Flushing Meadows.

La kazaja recuperó el control en el momento crucial. Su contundencia marcó diferencias en la última manga y el 6-2 cerró cualquier posibilidad de remontada.

El punto del campeonato llegó con un ace, un desenlace a la medida de una jugadora que convirtió el servicio en una de sus grandes armas.

Para Sabalenka, el resultado significó despedirse de una marca histórica: buscaba ser la primera mujer en ganar tres ediciones consecutivas del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams, campeona entre 2012 y 2014. Había conquistado los títulos de 2024 y 2025, pero esta vez encontró un freno.

Con esta consagración, Rybakina alcanzó tres títulos de Grand Slam. Al Wimbledon de 2022 y al Abierto de Australia de 2026 añadió la corona neoyorquina.

Además, volvió a vencer a Sabalenka en una final grande durante este año, después de imponerse también en el duelo por el campeonato en Melbourne.

Su camino al título incluyó una exigente semifinal frente a Coco Gauff, a quien derrotó por 3-6, 6-4 y 6-4. Sabalenka, por su parte, había superado a Jessica Pegula por 7-5 y 6-2. Ambas dejaron fuera a figuras locales para protagonizar la definición.

Nueva York terminó por darle a Rybakina una celebración completa: su primer US Open, su segundo grande de 2026 y el impulso para estrenar el liderato del tenis femenil.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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