Resultados Wimbledon: Djokovic, Sinner, Gauff y Muchova avanzan a Semifinales

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    Resultados Wimbledon: Djokovic, Sinner, Gauff y Muchova avanzan a Semifinales
    El serbio logró su octava semifinal consecutiva en Wimbledon, una marca inédita en la historia del torneo. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Novak Djokovic necesitó más de cinco horas para vencer a Felix Auger-Aliassime y asegurar su pase a las semifinales de Wimbledon, donde enfrentará al campeón defensor Jannik Sinner

La jornada del martes en Wimbledon dejó uno de los partidos más largos y exigentes del torneo, con Novak Djokovic asegurando su lugar en las semifinales tras superar al canadiense Felix Auger-Aliassime en un duelo que se extendió por cinco horas y 15 minutos sobre la Cancha Central.

El serbio, siete veces campeón del certamen londinense, se impuso por parciales de 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (4) en un encuentro que se definió en un superdesempate del quinto set y que terminó apenas minutos antes del toque de queda establecido en el All England Club.

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Después de un intercambio prolongado en el desempate definitivo, Auger-Aliassime cometió un error que permitió a Djokovic tomar una ventaja decisiva. Poco después, el serbio cerró el encuentro con un potente golpe de derecha que provocó otro fallo de su rival y selló el pase a la siguiente ronda.

Con esta victoria, Djokovic alcanzó una nueva marca en su carrera al convertirse en el jugador con más semifinales consecutivas en Wimbledon, con ocho apariciones seguidas entre los cuatro mejores del torneo. Además, continúa en la búsqueda de su título número 25 de Grand Slam.

El encuentro no estuvo exento de dificultades para el tenista de 39 años. Durante el primer set solicitó atención médica debido a molestias en la parte baja de la pierna izquierda, situación que obligó a la intervención del personal médico. Aun así, logró mantenerse en competencia y resistir físicamente hasta el desenlace.

Su próximo rival será el italiano Jannik Sinner, actual campeón del torneo, quien tuvo una jornada mucho menos desgastante al derrotar al alemán Jan-Lennard Struff por 7-5, 7-6 (4) y 6-3. Ambos protagonizarán una de las semifinales más esperadas del campeonato.

La actividad femenina también dejó resultados relevantes. La estadounidense Coco Gauff remontó un complicado inicio para vencer a Jessica Pegula por 4-6, 6-3 y 6-3, clasificándose por primera vez a las semifinales de Wimbledon.

La campeona del Abierto de Francia se convirtió además en la jugadora más joven desde Maria Sharapova en alcanzar las semifinales de los cuatro torneos de Grand Slam. En busca de un lugar en la final enfrentará a la checa Karolina Muchova, quien eliminó a Naomi Osaka por 7-6 (4) y 6-4.

Por otra parte, Alexander Zverev completó su partido pendiente de cuarta ronda con una victoria sobre Jiri Lehecka por 6-4, 7-5, 3-6 y 7-6 (6), resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final.

La jornada se disputó bajo temperaturas cercanas a los 31 grados Celsius, condiciones que obligaron a varios jugadores a recurrir a bolsas de hielo y medidas especiales para soportar el intenso calor en Londres.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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