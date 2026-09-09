Rybakina remonta ante Zheng en el US Open: Semifinales y número uno asegurado

Elena Rybakina conquistó un doble premio en el US Open 2026: avanzó por primera vez a semifinales y aseguró el número uno del ranking WTA. La representante de Kazajistán remontó ante Zheng Qinwen y ganó 3-6, 6-1 y 6-4 este miércoles en Nueva York, donde mantiene viva la búsqueda de su tercer título de Grand Slam. El ascenso se hará oficial el lunes, cuando se actualice la clasificación tras el torneo. Rybakina desplazará a Aryna Sabalenka, cuyo reinado alcanzará 99 semanas consecutivas.

Así llegó a Flushing Meadows como segunda sembrada y saldrá con la cima mundial garantizada, independientemente de lo que ocurra en las rondas restantes. Una remontada con premio histórico Zheng exigió a la kazaja desde el arranque y se llevó el primer set después de salvar cinco oportunidades de quiebre en el noveno juego. Sin embargo, Rybakina recuperó el control en la segunda manga: produjo 10 tiros ganadores, frente a uno de su rival, y forzó un desenlace en tres parciales. La resistencia de la campeona olímpica mantuvo la tensión en el último set, pero una doble falta terminó por conceder el quiebre decisivo. Rybakina cerró una batalla de dos horas y 14 minutos que elevó el valor de una campaña en la que ya había conquistado el Abierto de Australia. Su logro también tiene dimensión nacional: será la primera tenista de Kazajistán en alcanzar la cima y la jugadora número 30 que ocupa ese sitio en la historia de la WTA.

A los 27 años, añade esta distinción a un recorrido que incluye el título de Wimbledon 2022. ¿Contra quién jugará Rybakina en semifinales? Su siguiente adversaria saldrá del encuentro entre Coco Gauff y Mirra Andreeva. La kazaja buscará aprovechar el impulso de este triunfo para alcanzar su primera final del US Open y acercarse a su segundo campeonato de Grand Slam de la temporada. Antes de este partido había ganado sus cuatro encuentros sin ceder sets, incluido el 6-1 y 6-4 sobre Naomi Osaka en Octavos. Zheng puso fin a esa racha, aunque no pudo frenar su avance. Para la china, el adiós cierra un regreso destacado: llegó desde la clasificación tras problemas de codo y eliminó a Madison Keys e Iga Swiatek. Rybakina detuvo ese impulso y apunta al trofeo.