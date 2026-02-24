Rodrigo Pacheco debutará ante Flavio Cobolli en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis 2026

El tenista iniciará su participación enfrentando al italiano en la primera ronda, siendo el único mexicano en el cuadro principal de singles tras la eliminación de los demás representantes nacionales en la fase de clasificación

La actividad del Abierto Mexicano de Tenis puso en marcha la primera ronda del cuadro principal en la modalidad de singles, y uno de los encuentros que concentra la atención es el que disputará el mexicano Rodrigo Pacheco frente al italiano Flavio Cobolli.

El sorteo correspondiente a la edición XXXIII del torneo, celebrado en Acapulco, definió un panorama exigente para el joven tenista nacional. La ceremonia contó con la participación de Carolina Guillén, el director general del certamen Álvaro Falla y el jugador monegasco Valentín Vacherot, quienes encabezaron la revelación del cuadro.

Aunque el destino evitó un cruce inmediato ante los dos principales sembrados, el alemán Alexander Zverev y el australiano Alex de Miñaur, el desafío no es menor. Cobolli llega como número 20 del ranking de la ATP y atraviesa un periodo competitivo estable en el circuito.

Pacheco será el único mexicano en el cuadro principal de individuales. En la fase de clasificación también participaron Alex Hernández, Alan Magadan y Rafael de Alba, pero ninguno logró avanzar. Hernández cayó ante Coleman Wong por parciales de 6-3 y 6-2, mientras que Magadan y De Alba fueron superados por el australiano Rinky Hijikata y el japonés Sho Shimabukuro, respectivamente.

En dobles, la representación nacional se mantiene. Miguel Ángel Reyes Varela competirá junto al portugués Nuno Borges, y Santiago González hará pareja con el neerlandés David Pel en los octavos de final.

El escenario no es ajeno para Pacheco. En la edición de 2025 consiguió su primera victoria en el ATP Tour al imponerse al australiano Aleksandar Vukic. Posteriormente, la baja por problemas físicos de Casper Ruud le permitió avanzar hasta los cuartos de final, convirtiéndose en el primer mexicano en alcanzar esa instancia en el torneo desde 1998.

Previo a su debut, el jugador expresó sentirse agradecido por regresar al certamen y señaló que llega con confianza para enfrentar el compromiso. Reconoció el nivel de su rival, pero aseguró que competirá con determinación. También destacó su vínculo con el torneo y con la afición local, a la que considera un respaldo importante cada vez que salta a la cancha.

El duelo ante Cobolli marcará el inicio de una nueva oportunidad para el tenista mexicano en casa, ahora con mayor experiencia y con el antecedente de lo logrado un año atrás.

