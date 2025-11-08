Novak Djokovic conquista el ATP de Atenas y llega a 101 títulos en su carrera

Novak Djokovic volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes leyendas del tenis moderno.

El serbio conquistó el ATP de Atenas luego de vencer en una final cerradísima al italiano Lorenzo Musetti por marcador de 4-6, 6-3 y 7-5, alcanzando así el título número 101 de su trayectoria profesional.

A sus 38 años, Djokovic amplía un legado que ya lo coloca entre los jugadores más ganadores de todos los tiempos.

UN DUELO RESUELTO DESDE LA EXPERIENCIA

Musetti arrancó más preciso y agresivo, dominando el primer set con su revés a una mano y aprovechando algunos errores del serbio.