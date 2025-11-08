Novak Djokovic conquista el ATP de Atenas y llega a 101 títulos en su carrera

/ 8 noviembre 2025
    Novak Djokovic conquista el ATP de Atenas y llega a 101 títulos en su carrera
    Djokovic no disputaba una final desde hace 167 días, cuando jugó por el título en Ginebra a finales de mayo. FOTO: AP

El serbio venció a Lorenzo Musetti en una final intensa y se une al selecto grupo de tenistas con más de 100 campeonatos en la historia

Novak Djokovic volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes leyendas del tenis moderno.

El serbio conquistó el ATP de Atenas luego de vencer en una final cerradísima al italiano Lorenzo Musetti por marcador de 4-6, 6-3 y 7-5, alcanzando así el título número 101 de su trayectoria profesional.

A sus 38 años, Djokovic amplía un legado que ya lo coloca entre los jugadores más ganadores de todos los tiempos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Logro tricolor! México vence a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

UN DUELO RESUELTO DESDE LA EXPERIENCIA

Musetti arrancó más preciso y agresivo, dominando el primer set con su revés a una mano y aprovechando algunos errores del serbio.

Sin embargo, Djokovic ajustó desde la devolución, elevó el nivel de su primer servicio y, sobre todo, impuso su reconocida fortaleza mental en los momentos de mayor tensión.

En el segundo set, el campeón rompió el saque del italiano en el octavo game para igualar el encuentro.

Y en el tercero, con la final estirada a casi tres horas, Djokovic concretó las oportunidades clave en los puntos de quiebre para cerrar la remontada, una característica que ha marcado buena parte de su carrera.

UN TÍTULO QUE MARCA HISTORIA

Con este triunfo, Djokovic se convierte en el tercer hombre en la Era Abierta en superar los 100 títulos ATP, uniéndose a Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).

Además, el serbio alcanzó su título número 72 en pista dura, superando la marca que anteriormente compartía con Federer, lo que refuerza su dominio en esta superficie.

Djokovic también se convierte en el campeón más veterano en ganar un torneo del circuito ATP desde 1977, demostrando que su capacidad física y competitiva se mantiene vigente pese al paso del tiempo.

LO QUE QUEDÓ PARA MUSETTI

Para Lorenzo Musetti, la final representaba una oportunidad ideal para asegurar su clasificación a las ATP Finals; sin embargo, la derrota lo deja nuevamente en la pelea por ese último boleto.

Además, esta es su sexta final consecutiva perdida, una racha que confirma su crecimiento, pero también su necesidad de dar un salto definitivo en los momentos clave.

