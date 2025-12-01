Tenis de mesa de Coahuila suma podios en el Nacional de Primera Fuerza

El tenis de mesa coahuilense cerró su participación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza con una serie de resultados que consolidan el avance de su estructura deportiva. El evento se realizó del 26 al 30 de noviembre en Mérida, Yucatán, donde las categorías menores reunieron a jugadores de distintos estados que buscan un lugar en la élite nacional. Uno de los resultados más destacados fue el de Andrés Viloria, quien finalizó como campeón de la categoría Sub-9 tras una actuación constante durante todas sus rondas. Su presencia en el podio representó el inicio de una cosecha importante para la delegación. TE PUEDE INTERESAR: Graban momento en que jugadores del IMARC rodean y tratan de agredir a árbitro

En la división Sub-15, Axel Fragoso obtuvo la medalla de plata, posición que además le otorga su lugar en la Selección Nacional para los próximos compromisos. Su participación lo mantuvo en las rondas decisivas desde las primeras jornadas. Otra actuación relevante fue la de Marian Aguirre, quien cerró en la tercera posición dentro de la categoría Sub-11, resultado que también le permite integrarse al equipo nacional. Su avance se definió en encuentros muy parejos que determinaron los accesos al podio. La delegación coahuilense también celebró los resultados de Andrea López Camarena, quien fue parte de los ocho mejores del país en Sub-11 y además obtuvo el tercer lugar en la categoría Sub-9. Su doble intervención aportó puntos importantes al balance final del equipo.

En la categoría Sub-19, Rocco Arellano compitió en su primera experiencia dentro de la división recién ascendida y finalizó en la séptima posición, mostrando capacidad para mantenerse en un grupo con jugadores de mayor experiencia. De manera global, todos los representantes de Coahuila lograron ubicarse entre los 16 mejores de sus respectivas categorías, lo que refleja un avance dentro del trabajo que se ha desarrollado en las escuelas y centros de formación del estado.

La Asociación de Tenis de Mesa del Estado de Coahuila emitió un reconocimiento público al desempeño de sus jugadores. En su mensaje, destacó la colaboración entre atletas, familias, cuerpo técnico y el apoyo del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, señalando que estos resultados son parte de una dinámica de preparación continua. Con ello, la delegación cierra un año competitivo con marcas que servirán como base para los procesos del ciclo 2026.