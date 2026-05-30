Tragedia en París: La campeona Coco Gauff queda fuera de Roland Garros tras dramática derrota ante Potapova

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    Tragedia en París: La campeona Coco Gauff queda fuera de Roland Garros tras dramática derrota ante Potapova
    Coco Gauff quedó eliminada de Roland Garros 2026 tras caer ante Anastasia Potapova en la tercera ronda del Grand Slam francés. FOTO: AP

La estadounidense, monarca defensora, quedó eliminada en tercera ronda; mientras Naomi Osaka y Aryna Sabalenka avanzaron a Octavos y se enfrentarán en un duelo estelar

La sorpresa sacudió la arcilla de París. Coco Gauff, campeona defensora de Roland Garros, quedó eliminada en la tercera ronda del Grand Slam francés luego de caer ante Anastasia Potapova, quien firmó una remontada de alto impacto para imponerse por 4-6, 7-6(1) y 6-4, resultado que dejó sin corona a una de las grandes favoritas del cuadro femenil.

Gauff parecía tener el partido bajo control después de llevarse el primer set, pero Potapova sostuvo la presión, resistió en los momentos clave y cambió el rumbo del encuentro en el desempate del segundo parcial.

La estadounidense, que llegaba con la obligación de defender el título conquistado en París, no pudo recuperar estabilidad en el cierre y terminó despidiéndose antes de lo esperado.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/quien-es-majo-gonzalez-la-primera-mujer-en-narrar-la-final-de-la-champions-league-en-habla-hispana-KG21054196

La caída de Gauff abre todavía más el panorama en Roland Garros 2026, torneo que ha estado marcado por eliminaciones importantes y resultados inesperados.

Para Potapova, el triunfo representa uno de los golpes más importantes de su carrera, no sólo por eliminar a la campeona vigente, sino por hacerlo en un escenario de máxima exigencia y ante una rival acostumbrada a pelear rondas finales.

Mientras Gauff quedó fuera, Aryna Sabalenka volvió a mostrar autoridad. La número uno del mundo superó a Daria Kasatkina por 6-0 y 7-5, resultado con el que avanzó a los octavos de final y confirmó que sigue siendo una de las principales candidatas al título.

Aunque Kasatkina reaccionó en el segundo set, Sabalenka controló los momentos de mayor tensión y cerró el partido sin permitir que la amenaza creciera.

Naomi Osaka también sigue con vida en París, aunque tuvo que trabajar más de la cuenta para instalarse por primera vez en los octavos de final de Roland Garros. La japonesa derrotó a la joven Iva Jovic por 7-6(5), 6-7(3) y 6-4, en un duelo largo y exigente que confirmó su evolución sobre tierra batida.

El triunfo de Osaka tendrá premio grande: enfrentará a Sabalenka en la siguiente ronda, en uno de los partidos más atractivos del cuadro femenil.

La japonesa llega con confianza tras romper una barrera personal en París, mientras la bielorrusa buscará mantener su paso firme rumbo a las instancias decisivas.

Con Gauff eliminada, Roland Garros cambia de tono. La defensora del título ya no está, Potapova se mete en la conversación y el cruce entre Osaka y Sabalenka promete convertirse en uno de los duelos que puede marcar el rumbo del torneo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Roland Garros
Tenis
resultados

Localizaciones


París

Personajes


Naomi Osaka
Aryna Sabalenka

Organizaciones


WTA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Traición a la patria

Traición a la patria
true

Dos Leones y la misma advertencia: conectar
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arribaron a Reynosa, Tamaulipas.

Cártel del noreste está en la mira de Trump
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), fue fotografiado en el Hotel Ixtapan Spas Resort de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Peña Nieto reaparece en México, es visto en hotel de Ixtapan de la Sal
El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.

INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo
Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.

¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?
Saraperos de Saltillo abrió el Clásico Coahuilense con triunfo 4-1 sobre Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

¡Arde el Clásico Coahuilense! Saraperos de Saltillo silencia a Acereros en Monclova