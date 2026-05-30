Tragedia en París: La campeona Coco Gauff queda fuera de Roland Garros tras dramática derrota ante Potapova

La sorpresa sacudió la arcilla de París. Coco Gauff, campeona defensora de Roland Garros, quedó eliminada en la tercera ronda del Grand Slam francés luego de caer ante Anastasia Potapova, quien firmó una remontada de alto impacto para imponerse por 4-6, 7-6(1) y 6-4, resultado que dejó sin corona a una de las grandes favoritas del cuadro femenil. Gauff parecía tener el partido bajo control después de llevarse el primer set, pero Potapova sostuvo la presión, resistió en los momentos clave y cambió el rumbo del encuentro en el desempate del segundo parcial. La estadounidense, que llegaba con la obligación de defender el título conquistado en París, no pudo recuperar estabilidad en el cierre y terminó despidiéndose antes de lo esperado.

La caída de Gauff abre todavía más el panorama en Roland Garros 2026, torneo que ha estado marcado por eliminaciones importantes y resultados inesperados.

Para Potapova, el triunfo representa uno de los golpes más importantes de su carrera, no sólo por eliminar a la campeona vigente, sino por hacerlo en un escenario de máxima exigencia y ante una rival acostumbrada a pelear rondas finales. Mientras Gauff quedó fuera, Aryna Sabalenka volvió a mostrar autoridad. La número uno del mundo superó a Daria Kasatkina por 6-0 y 7-5, resultado con el que avanzó a los octavos de final y confirmó que sigue siendo una de las principales candidatas al título. Aunque Kasatkina reaccionó en el segundo set, Sabalenka controló los momentos de mayor tensión y cerró el partido sin permitir que la amenaza creciera. Naomi Osaka también sigue con vida en París, aunque tuvo que trabajar más de la cuenta para instalarse por primera vez en los octavos de final de Roland Garros. La japonesa derrotó a la joven Iva Jovic por 7-6(5), 6-7(3) y 6-4, en un duelo largo y exigente que confirmó su evolución sobre tierra batida. El triunfo de Osaka tendrá premio grande: enfrentará a Sabalenka en la siguiente ronda, en uno de los partidos más atractivos del cuadro femenil.

La japonesa llega con confianza tras romper una barrera personal en París, mientras la bielorrusa buscará mantener su paso firme rumbo a las instancias decisivas. Con Gauff eliminada, Roland Garros cambia de tono. La defensora del título ya no está, Potapova se mete en la conversación y el cruce entre Osaka y Sabalenka promete convertirse en uno de los duelos que puede marcar el rumbo del torneo.

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