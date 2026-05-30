¿Quién es Majo González? La primera mujer en narrar la Final de la Champions League en habla hispana

La Final de la Champions League 2026 no sólo dejó el bicampeonato del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal, también abrió un capítulo histórico para el periodismo deportivo en español. La mexicana Majo González se convirtió en la primera mujer en narrar una Final masculina de la UEFA Champions League en habla hispana, un logro que la coloca como referente dentro de una industria que durante décadas estuvo dominada por voces masculinas. El momento llegó este sábado, durante la transmisión del PSG vs Arsenal, duelo disputado en el Puskás Aréna de Budapest y seguido por millones de aficionados alrededor del mundo.

Desde el micrófono de TNT Sports México, Majo González llevó las emociones de una final que terminó 1-1 tras el tiempo regular y la prórroga, antes de definirse en penales a favor del conjunto parisino. Su presencia en una de las transmisiones más importantes del futbol mundial tuvo un peso simbólico enorme. No se trató únicamente de narrar un partido de élite, sino de romper una barrera histórica en la cobertura de la Champions League, torneo considerado la máxima vitrina de clubes en Europa.

Majo González ya había marcado camino en el periodismo deportivo mexicano. En 2018 fue reconocida como la primera mujer mexicana en narrar partidos de una Copa del Mundo varonil, y desde entonces ha consolidado una carrera ligada al futbol internacional, con participaciones en transmisiones de Champions League y Premier League. El hito también llega en un momento de mayor visibilidad para las mujeres en los medios deportivos. La narración, el análisis y la conducción han dejado de ser espacios exclusivos, y figuras como Majo González han demostrado que la preparación, el conocimiento y la pasión por el juego no tienen género. En redes sociales, la noticia generó reacciones de reconocimiento hacia la narradora mexicana, quien vivió una noche especial al formar parte de una final que quedará en la memoria por partida doble: por el título del PSG y por el paso histórico de una voz femenina en la narración de la Champions League.

Con este logro, Majo González no sólo hizo historia en la transmisión del torneo europeo, también abrió una puerta para nuevas generaciones de periodistas y narradoras que buscan ocupar espacios de máxima exposición en el deporte mundial.

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