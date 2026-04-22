Tequila Open Cáritas de Saltillo 2026 reunirá a más de 130 golfistas en el Campestre

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Deportes
/ 22 abril 2026
    Tequila Open Cáritas de Saltillo 2026 reunirá a más de 130 golfistas en el Campestre
    Presentación de la XVI edición del torneo de golf “Tequila Open Cáritas de Saltillo 2026”, realizada por el presidente del torneo, Roberto Rodríguez, y el vicepresidente Francisco Nieto, el martes 21 de abril. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

El torneo se jugará el 27 de mayo en el Club Campestre, con una bolsa de 300 mil pesos y causa benéfica a favor de programas asistenciales

Más de 130 golfistas participarán en la XVI edición del torneo de golf “Tequila Open Cáritas de Saltillo 2026”, informó Roberto Rodríguez, presidente del torneo y representante de Tequilera de Arandas y Vinos y Licores de Saltillo S.A. La fecha del torneo será el próximo lunes 27 de mayo, en los greens del Club Campestre de Saltillo.

Esto se dio a conocer durante la presentación de la edición 2026 del Tequila Open, la cual estuvo a cargo de Roberto Rodríguez, presidente del torneo, y Francisco Nieto, vicepresidente, acompañados en el presídium por Luis Arizpe Jiménez, presidente del Consejo General de Cáritas de Saltillo, y Jorge Chávez, integrante del citado consejo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/saltillo-valkirias-lingerie-inicia-reclutamiento-y-concentracion-rumbo-a-la-temporada-2026-CK20197959

“Estoy muy agradecido de que, por segundo año consecutivo, consideren a Cáritas de Saltillo para apoyar sus programas asistenciales.

$!Luis Arizpe Jiménez presidente del Consejo General de Cáritas de Saltillo agradeció el apoyo por segundo año consecutivo del Tequila Open.
Luis Arizpe Jiménez presidente del Consejo General de Cáritas de Saltillo agradeció el apoyo por segundo año consecutivo del Tequila Open. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

En el asilo El Buen Samaritano atendemos a 50 adultos mayores y tenemos el proyecto de construir uno nuevo en el que podamos apoyar a más personas en situación de vulnerabilidad, además de continuar con otros programas que realizamos para apoyar a nuestra comunidad. Invito a los golfistas a que se unan a este evento”, señaló Arizpe Jiménez, presidente del Consejo General de Cáritas de Saltillo.

$!Francisco Nieto vicepresidente del torneo de golf “Tequila Open Cáritas de Saltillo 2026”, que habrá 300,000,00 en premios a los mejores O´Yes durante el evento.
Francisco Nieto vicepresidente del torneo de golf “Tequila Open Cáritas de Saltillo 2026”, que habrá 300,000,00 en premios a los mejores O´Yes durante el evento. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Por su parte, Francisco Nieto, vicepresidente, dio a conocer las bases del torneo, el cual se jugará en parejas bajo el sistema de bola baja al 80% de hándicap, en dos categorías stroke play: la primera de 0 a 15 de hándicap y la segunda de 16 a 36. La bolsa total a repartir será de 300,000 pesos, con premios de “O’yes” de 75,000 pesos al primer lugar en los hoyos par tres.

Se premiará a los tres primeros lugares por categoría con esculturas de bronce de Greg Norman, “El Tiburón”, creadas por el escultor Alejandro Fuentes Gil, quien se suma al apoyo de esta causa.

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