Tiger Woods pierde su licencia de conducir por cinco años; evita la cárcel
La Fiscalía retiró el cargo por conducir bajo los efectos de sustancias al no reunir pruebas suficientes, tras el accidente de marzo en Florida
Tiger Woods se quedó sin licencia de conducir por cinco años. El golfista estadounidense recibió la sanción el 2 de septiembre de 2026, tras un acuerdo judicial que le permitió evitar la cárcel por el accidente que protagonizó en marzo, cerca de su residencia en Florida.
El ganador de 15 majors compareció ante un tribunal del condado de Martin y optó por no impugnar el cargo de conducción imprudente. La acusación inicial por conducir bajo los efectos de sustancias fue retirada como parte del acuerdo con la Fiscalía.
El juez Darren Steele impuso dos suspensiones de cinco años que se cumplirán simultáneamente. Woods también recibió multas por unos 1,500 dólares y fue advertido de que volver a manejar durante ese periodo podría llevarlo de inmediato a prisión.
¿Por qué suspendieron la licencia de Tiger Woods?
El caso comenzó el 27 de marzo, cuando su camioneta golpeó el remolque de otro vehículo y volcó en Jupiter Island. Según las autoridades, el choque ocurrió mientras intentaba rebasar. No hubo personas lesionadas.
Los agentes encontraron dos pastillas de hidrocodona en su bolsillo. La prueba de alcoholemia no detectó alcohol, pero Woods rechazó someterse a un examen de orina para identificar la presencia de drogas o medicamentos.
La Fiscalía explicó que no contaba con pruebas suficientes para demostrar que conducía bajo los efectos de sustancias.
Los especialistas consultados consideraron su tolerancia a los medicamentos prescritos, un elemento determinante para resolver el proceso mediante el acuerdo.
Tiger Woods, entre lesiones y recuperación
Después del accidente, Tiger Woods anunció una pausa para recibir tratamiento y concentrarse en su salud. El estadounidense, de 50 años, ha enfrentado múltiples operaciones y una recuperación prolongada desde el grave choque que sufrió en California en 2021.
Su última participación en un torneo oficial fue en el Abierto Británico de 2024. Con 82 triunfos en el PGA Tour, empatado con Sam Snead, y 15 grandes, Woods conserva un lugar histórico en el golf mientras intenta recuperar la estabilidad fuera del campo.