Tiger Woods pierde su licencia de conducir por cinco años; evita la cárcel

Tiger Woods se quedó sin licencia de conducir por cinco años. El golfista estadounidense recibió la sanción el 2 de septiembre de 2026, tras un acuerdo judicial que le permitió evitar la cárcel por el accidente que protagonizó en marzo, cerca de su residencia en Florida.

El ganador de 15 majors compareció ante un tribunal del condado de Martin y optó por no impugnar el cargo de conducción imprudente. La acusación inicial por conducir bajo los efectos de sustancias fue retirada como parte del acuerdo con la Fiscalía.

El juez Darren Steele impuso dos suspensiones de cinco años que se cumplirán simultáneamente. Woods también recibió multas por unos 1,500 dólares y fue advertido de que volver a manejar durante ese periodo podría llevarlo de inmediato a prisión.