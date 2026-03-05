¡Todos quietos! Randy Arozarena está al 100 y jugará el Clásico Mundial de Beisbol

La ausencia de Randy Arozarena fue el detalle que más llamó la atención durante el juego de exhibición entre la Selección Mexicana y los Los Angeles Dodgers en el Camelback Ranch. Los aficionados esperaban ver el ya famoso festejo de brazos cruzados del jardinero, pero el pelotero no apareció para nada en el encuentro de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026, lo que generó interrogantes entre la afición.

Ante las preguntas de la prensa, el mánager Benjamín Gil evitó profundizar en el motivo de la ausencia. De acuerdo con reportes desde el dugout, el estratega únicamente explicó que el jugador tenía un “día de descanso”, sin aclarar si existía alguna molestia física o si simplemente se trataba de manejar la carga de trabajo del pelotero.

TE PUEDE INTERESAR: Corea vence a Chequia en su debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y toma impulso en el Grupo C

Aunque no participó en el encuentro —que terminó con victoria de los Los Angeles Dodgers por 7-5— la presencia de Arozarena en el torneo no está en duda. La Comisión de Selecciones Nacionales de México confirmó que el jardinero de los Seattle Mariners forma parte del roster definitivo para el campeonato. Su ausencia se debe únicamente a un proceso de integración gradual al equipo.

El peso ofensivo de Arozarena sigue siendo fundamental para las aspiraciones del equipo mexicano, que busca superar la histórica actuación lograda en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, donde alcanzó las semifinales.

CÓMO ESTUVO LA PREPARACIÓN

La Selección Mexicana jugó en territorio estadounidense con dos partidos de exhibición primero le ganó a los Arizona Diamondbacks 6-3. Posteriormente Los Angeles Dodgers, le ganaron en un duelo que resultó bastante competido. México logró fabricar carreras en los primeros episodios gracias a su bateo oportuno, pero el equipo angelino reaccionó en la parte media del encuentro con una ofensiva que aprovechó algunos descuidos del bullpen mexicano.

La novena tricolor mantuvo el juego cerrado durante buena parte del encuentro, aunque la profundidad del roster de los Dodgers terminó inclinando la balanza. El marcador final fue 7-5 a favor del conjunto de Grandes Ligas, en un partido que dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico, sobre todo por el desempeño de varios jóvenes peloteros.

Más allá de los resultados, estos encuentros cumplieron con su función: permitir que el equipo tome ritmo de competencia y llegue en mejores condiciones al debut en el Clásico Mundial de Béisbol, donde México intentará volver a colocarse entre las potencias del béisbol mundial.

EL CUBANO MÁS MEXICANO

El jardinero Randy Arozarena se ha consolidado como una de las figuras más importantes del béisbol mexicano en la actualidad. Nacido en Cuba pero naturalizado mexicano, el pelotero se abrió paso en las Grandes Ligas gracias a su explosiva combinación de velocidad, poder al bate y una personalidad que rápidamente lo convirtió en favorito de los aficionados.

Su salto definitivo a la fama llegó con los Tampa Bay Rays, organización con la que fue reconocido como Novato del Año de la Liga Americana en 2021. Además, el jardinero estableció varios récords ofensivos durante la postemporada de las Grandes Ligas, destacando por su capacidad para aparecer en los momentos más importantes.