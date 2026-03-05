¡Todos quietos! Randy Arozarena está al 100 y jugará el Clásico Mundial de Beisbol

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 5 marzo 2026
    ¡Todos quietos! Randy Arozarena está al 100 y jugará el Clásico Mundial de Beisbol
    Arozarena sigue siendo fundamental para las aspiraciones del equipo mexicano y sólo recibió un día de descanso por parte del mánager Benjamín Gil. FOTO: LAPRESSE

La ausencia del jardinero en el segundo juego de preparación generó la duda, al tratarse del máximo referente de la Selección Mexicana

La ausencia de Randy Arozarena fue el detalle que más llamó la atención durante el juego de exhibición entre la Selección Mexicana y los Los Angeles Dodgers en el Camelback Ranch. Los aficionados esperaban ver el ya famoso festejo de brazos cruzados del jardinero, pero el pelotero no apareció para nada en el encuentro de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026, lo que generó interrogantes entre la afición.

Ante las preguntas de la prensa, el mánager Benjamín Gil evitó profundizar en el motivo de la ausencia. De acuerdo con reportes desde el dugout, el estratega únicamente explicó que el jugador tenía un “día de descanso”, sin aclarar si existía alguna molestia física o si simplemente se trataba de manejar la carga de trabajo del pelotero.

TE PUEDE INTERESAR: Corea vence a Chequia en su debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y toma impulso en el Grupo C

Aunque no participó en el encuentro —que terminó con victoria de los Los Angeles Dodgers por 7-5— la presencia de Arozarena en el torneo no está en duda. La Comisión de Selecciones Nacionales de México confirmó que el jardinero de los Seattle Mariners forma parte del roster definitivo para el campeonato. Su ausencia se debe únicamente a un proceso de integración gradual al equipo.

El peso ofensivo de Arozarena sigue siendo fundamental para las aspiraciones del equipo mexicano, que busca superar la histórica actuación lograda en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, donde alcanzó las semifinales.

CÓMO ESTUVO LA PREPARACIÓN

La Selección Mexicana jugó en territorio estadounidense con dos partidos de exhibición primero le ganó a los Arizona Diamondbacks 6-3. Posteriormente Los Angeles Dodgers, le ganaron en un duelo que resultó bastante competido. México logró fabricar carreras en los primeros episodios gracias a su bateo oportuno, pero el equipo angelino reaccionó en la parte media del encuentro con una ofensiva que aprovechó algunos descuidos del bullpen mexicano.

La novena tricolor mantuvo el juego cerrado durante buena parte del encuentro, aunque la profundidad del roster de los Dodgers terminó inclinando la balanza. El marcador final fue 7-5 a favor del conjunto de Grandes Ligas, en un partido que dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico, sobre todo por el desempeño de varios jóvenes peloteros.

Más allá de los resultados, estos encuentros cumplieron con su función: permitir que el equipo tome ritmo de competencia y llegue en mejores condiciones al debut en el Clásico Mundial de Béisbol, donde México intentará volver a colocarse entre las potencias del béisbol mundial.

EL CUBANO MÁS MEXICANO

El jardinero Randy Arozarena se ha consolidado como una de las figuras más importantes del béisbol mexicano en la actualidad. Nacido en Cuba pero naturalizado mexicano, el pelotero se abrió paso en las Grandes Ligas gracias a su explosiva combinación de velocidad, poder al bate y una personalidad que rápidamente lo convirtió en favorito de los aficionados.

Su salto definitivo a la fama llegó con los Tampa Bay Rays, organización con la que fue reconocido como Novato del Año de la Liga Americana en 2021. Además, el jardinero estableció varios récords ofensivos durante la postemporada de las Grandes Ligas, destacando por su capacidad para aparecer en los momentos más importantes.

A nivel internacional, su figura se volvió aún más grande durante el Clásico Mundial de Beisbol 2023, torneo en el que fue uno de los protagonistas del histórico camino de México hasta las semifinales. Su icónica celebración de brazos cruzados y su entrega con la camiseta tricolor lo convirtieron en el símbolo de una nueva generación del béisbol mexicano.

Su salto definitivo a la fama llegó con los Tampa Bay Rays, organización con la que fue reconocido como Novato del Año de la Liga Americana en 2021. Además, el jardinero estableció varios récords ofensivos durante la postemporada de las Grandes Ligas, destacando por su capacidad para aparecer en los momentos más importantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Localizaciones


Cuba
Houston
México

Personajes


Randy Arozarena

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Puro atole

Puro atole
true

La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’
Jóvenes compradores priorizan viviendas que ofrezcan privacidad, cercanía al trabajo y un espacio propio que garantice autonomía familiar. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jóvenes priorizan la privacidad y el patrimonio al comprar vivienda en Saltillo y la región
Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para 2026 han generado conversación en redes y medios. Según su lectura del tarot, el mundo entrará en un ciclo de transformación profunda marcado por conflictos, crisis políticas y cambios históricos.

Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026
El aumento de temperaturas y vientos intensos en varias regiones del país está generando un ambiente propicio para la dispersión de polvo y polen, factores que pueden detonar alergias respiratorias.

¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac.

Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026