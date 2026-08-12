Tragedia en el futbol: joven seleccionada panameña es asesinada a balazos

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos encapuchados ingresaron al domicilio de la futbolista , la localizaron y posteriormente abrieron fuego antes de escapar del lugar. La jugadora habría recibido tres impactos de bala: dos en el abdomen y uno en la mejilla izquierda .

Ubarte, conocida en el ámbito deportivo como “La Rosadita” , militaba en el Inter Panamá CF y formaba parte del proceso de la Selección Femenina de Panamá . Su muerte generó conmoción entre clubes, compañeras, aficionados y organismos del futbol panameño.

El futbol panameño se encuentra de luto tras el asesinato de Ivis Ubarte Kirchman, futbolista de apenas 23 años , quien fue atacada a balazos durante la noche del 11 de agosto dentro de su vivienda, ubicada en El Ciruelito, distrito de Antón, provincia de Coclé .

Las autoridades panameñas ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar quiénes fueron los responsables. Hasta el momento no existe un móvil confirmado públicamente, por lo que las posibles causas del ataque permanecen bajo investigación.

Una de las líneas que habría sido considerada por las autoridades está relacionada con otro ataque armado ocurrido el 8 de agosto en Antón, episodio en el que Ubarte presuntamente estuvo presente y del que salió ilesa. Sin embargo, no existe hasta ahora una confirmación oficial de que ambos hechos estén relacionados.

APAGAN UNA CARRERA QUE IBA EN PLENO ASCENSO

Ivis Ubarte había construido una carrera ascendente dentro del futbol femenino panameño. La mediocampista pasó por clubes como Chorrillo FC y CD Universitario, antes de incorporarse al Inter Panamá CF, donde se convirtió en una de las jugadoras importantes del equipo.

La propia Federación Panameña de Futbol documentó durante 2026 su participación con el Inter Panamá y sus aportaciones ofensivas. En marzo, por ejemplo, marcó dos goles en la goleada 19-0 sobre Efre, mientras que el 22 de abril volvió a firmar un doblete en el triunfo 5-0 sobre Atlético Nacional.

Ubarte también había dado el salto al futbol internacional. En 2025 recibió su primera convocatoria con la Selección Mayor de Panamá, mientras que en 2026 fue llamada nuevamente al combinado nacional para las eliminatorias mundialistas de Concacaf. La Federación confirmó que fue convocada como reemplazo de Marta Cox, quien sufrió una lesión.

Su presencia con Panamá representaba uno de los momentos más importantes de una carrera que todavía tenía un amplio margen de crecimiento. En los registros de Concacaf aparece como integrante de la plantilla panameña con el número 40.

La capacidad goleadora de Ubarte también había quedado de manifiesto desde años anteriores. En 2025, defendiendo los colores de Chorrillo FC, marcó el gol con el que su equipo se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga de Futbol Femenino.

EL FUTBOL PABNAMEÑO LAMENTA SU MUERTE

Tras conocerse el asesinato, la Federación Panameña de Futbol, la Liga de Futbol Femenino y el Inter Panamá CF expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la jugadora.

Además, la competición determinó que durante la Jornada 2 se guardara un minuto de silencio en memoria de Ubarte, como homenaje a una futbolista cuya trayectoria fue interrumpida de manera abrupta.

La muerte de Ivis Ubarte, a los 23 años, representa una profunda pérdida para el futbol femenino panameño. Mientras sus compañeras, clubes y aficionados despiden a una jugadora que comenzaba a consolidarse en el ámbito nacional e internacional, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el motivo del ataque.