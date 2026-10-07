Tyreek Hill ve frenado su regreso a la NFL por nuevas acusaciones de violencia

El regreso de Tyreek Hill a la NFL, que parecía cada vez más cercano, acaba de entrar en una zona de incertidumbre. El receptor de 32 años se encontraba recuperándose de la grave lesión de rodilla que puso fin a su temporada 2025 y, de acuerdo con su agente Drew Rosenhaus, negociaba con varios equipos con la expectativa de encontrar un nuevo destino en los próximos días. Pero justo cuando su regreso parecía cuestión de tiempo, el juicio civil relacionado con su divorcio abrió un nuevo frente. Lakeeta Vaccaro, esposa separada de Hill, comenzó a declarar el martes 6 de octubre y presentó ante el tribunal acusaciones de violencia física y verbal durante su relación. El testimonio continuó este miércoles y el caso podría prolongarse aproximadamente otros nueve días. Durante la segunda jornada, el jurado conoció también un video captado por una cámara instalada en la vivienda, en el que se escuchan gritos y una fuerte discusión entre la pareja mientras su bebé se encontraba en casa. Vaccaro sostuvo que Hill la había agredido durante ese episodio.

Uno de los señalamientos más graves surgió durante el primer día de declaraciones. Vaccaro relató que en julio de 2024, cuando estaba embarazada, Hill supuestamente intentó golpearla en el abdomen durante una discusión ocurrida en un hotel. Según su versión, colocó las manos frente al vientre para protegerse y el golpe terminó impactando sus manos. También afirmó que posteriormente Hill le tiró del cabello y dañó sus pertenencias. Vaccaro relacionó aquel episodio con una discusión que habría comenzado después de que no se realizara un arreglo profesional de maquillaje antes de una visita al campus de ESPN. La mujer describió ante el tribunal otros episodios que, según su testimonio, ocurrieron durante el matrimonio, incluidos empujones, forcejeos y discusiones que llegaron a escalar físicamente. Hill niega las acusaciones. Su equipo legal cuestionó durante el interrogatorio la cronología de algunos acontecimientos y puso énfasis en la ausencia de evidencia física que, según la defensa, respalde varios de los episodios descritos por Vaccaro. También ha sostenido que las acusaciones deben ser demostradas ante el tribunal y no aceptadas simplemente por haber sido formuladas. Por ahora, ningún tribunal ha determinado que Hill sea responsable de los hechos denunciados en este proceso civil. LA NFL YA TIENE EL CASO BAJO REVISIÓN El momento en que aparecen estas acusaciones resulta especialmente delicado para Hill. Apenas un día antes del inicio del juicio, Rosenhaus declaró que el receptor podía firmar con un equipo durante esta semana. La NFL, sin embargo, ya tenía bajo revisión las acusaciones presentadas por Vaccaro. La liga analiza el caso bajo su Política de Conducta Personal, aunque hasta ahora no ha establecido un calendario para determinar si habrá alguna sanción. Las declaraciones realizadas públicamente durante el juicio y las evidencias presentadas ante el tribunal podrían formar parte del material que la NFL considere en su investigación. Eso significa que Hill podría estar físicamente listo para regresar, pero su situación fuera del campo puede convertirse ahora en el principal obstáculo para que un equipo decida contratarlo. Y el problema no es solamente el nuevo proceso. Hill arrastra un antecedente importante. En 2015 se declaró culpable de agresión doméstica y agresión por estrangulamiento contra su entonces pareja, Crystal Espinal, quien estaba embarazada. El jugador recibió tres años de libertad condicional, además de otras condiciones como un programa de control de la ira y un programa para agresores. Posteriormente, en 2019, la NFL investigó a Hill por un caso relacionado con su hijo. La liga determinó que no contaba con elementos suficientes para concluir que había violado su Política de Conducta Personal y no lo suspendió. En abril de 2025 también hubo un incidente policial en la vivienda de Hill y Vaccaro. La madre de ella llamó a las autoridades después de una discusión; la policía acudió al domicilio y no se presentaron cargos. Al día siguiente, Vaccaro inició el proceso de divorcio.

Ese historial no determina por sí mismo el resultado de la investigación actual, pero sí forma parte del contexto que la NFL tendrá que evaluar. EL REGRESO CON LOS CHIEFS PARECÍA CASI LISTO La situación resulta todavía más llamativa porque Hill había vuelto a colocarse en el radar de varios equipos. Los Kansas City Chiefs, franquicia con la que se convirtió en una de las grandes figuras de la NFL, aparecían como uno de los destinos más probables después de las lesiones que sufrieron sus receptores Tyquan Thornton y Rashee Rice. Reportes recientes señalaron que Kansas City había retomado conversaciones con el entorno del jugador. También habían aparecido como posibles interesados los New York Giants y Baltimore Ravens, mientras que reportes más recientes colocaron a los Buffalo Bills entre los equipos que podrían analizar la posibilidad. No obstante, ninguno de esos clubes ha anunciado un acuerdo con Hill. Hill, además, había dejado claro que su intención era regresar solamente con un equipo que tuviera aspiraciones reales de pelear por el Super Bowl. El escenario deportivo era favorable: el receptor había avanzado en su recuperación de la grave lesión de rodilla sufrida en septiembre de 2025 y apuntaba a volver a jugar en noviembre. UNA LESIÓN QUE YA HABÍA CAMBIADO SU CARRERA La lesión también había complicado sus planes. Hill sufrió una luxación de la rodilla izquierda y múltiples desgarros de ligamentos, incluido el ligamento cruzado anterior, durante un partido de los Dolphins ante los New York Jets en septiembre de 2025. Miami terminó liberándolo en febrero de 2026 mientras continuaba su recuperación, por lo que desde entonces se convirtió en agente libre. Ahora, después de meses concentrado en regresar al campo, el receptor enfrenta una situación que no puede resolver con rehabilitación ni entrenamiento. Su futuro depende también de lo que ocurra en los tribunales y de la investigación de la NFL. El caso civil continuará en Miami y se espera que Hill eventualmente dé su propia versión de los acontecimientos. Su defensa ya ha dejado claro que rechaza las acusaciones y cuestiona varios aspectos del relato de Vaccaro. Al mismo tiempo, la NFL deberá decidir si las nuevas acusaciones ameritan alguna medida bajo su Política de Conducta Personal. Todavía no existe una resolución de la liga ni una sanción contra Hill por este caso. Lo que hace unos días parecía una cuestión estrictamente deportiva —determinar qué equipo necesitaba un receptor explosivo y estaba dispuesto a darle una oportunidad— ahora tiene una dimensión mucho mayor. Hill sigue siendo uno de los receptores más productivos de su generación, pero su regreso a la NFL ya no depende únicamente de que su rodilla esté lista. Hace apenas unos días, su agente hablaba de una firma inminente. Ahora, mientras el juicio de divorcio continúa y la NFL mantiene abierta su revisión, el esperado regreso de Tyreek Hill quedó atrapado entre el mercado de jugadores, los tribunales y la política disciplinaria de la liga.