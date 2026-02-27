Mexicanos en Europa: Orbelín Pineda y Mateo Chávez disputarán los Octavos de la Conference League 2026

La presencia mexicana en Europa seguirá vigente en la UEFA Conference League. El AEK Atenas de Orbelín Pineda y el AZ Alkmaar de Mateo Chávez disputarán los Octavos de Final de la temporada 2025-26, convirtiéndose en los dos representantes tricolores que siguen con vida en la tercera competencia continental de clubes.

AEK Atenas vs Celje: el reto para Orbelín Pineda

El conjunto griego se medirá al NK Celje en una serie donde parte como favorito por experiencia internacional. Orbelín Pineda ha sido una pieza constante en el esquema del AEK tanto en la Superliga de Grecia como en el torneo europeo.

En la fase previa del certamen continental disputó todos los encuentros, acumulando minutos clave en el mediocampo y aportando asistencias, además de mantener alta efectividad en distribución de balón.

En la liga local también ha sido determinante, con goles y actuaciones que lo mantienen como uno de los futbolistas más regulares del club ateniense en la presente campaña.