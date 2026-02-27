Mexicanos en Europa: Orbelín Pineda y Mateo Chávez disputarán los Octavos de la Conference League 2026

Fútbol
/ 27 febrero 2026
    Mexicanos en Europa: Orbelín Pineda y Mateo Chávez disputarán los Octavos de la Conference League 2026
    Orbelín Pineda y Mateo Chávez representarán a México en los Octavos de Final de la UEFA Conference League 2025-26 con AEK Atenas y AZ Alkmaar, respectivamente. FOTOS: ESPECIAL

El AEK Atenas del mexicano Orbelín Pineda enfrentará al Celje, mientras que el AZ Alkmaar de Mateo Chávez se medirá al Sparta Praha en los Octavos de Final de la UEFA Conference League

La presencia mexicana en Europa seguirá vigente en la UEFA Conference League. El AEK Atenas de Orbelín Pineda y el AZ Alkmaar de Mateo Chávez disputarán los Octavos de Final de la temporada 2025-26, convirtiéndose en los dos representantes tricolores que siguen con vida en la tercera competencia continental de clubes.

AEK Atenas vs Celje: el reto para Orbelín Pineda

El conjunto griego se medirá al NK Celje en una serie donde parte como favorito por experiencia internacional. Orbelín Pineda ha sido una pieza constante en el esquema del AEK tanto en la Superliga de Grecia como en el torneo europeo.

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo y el Betis se medirán al Panathinaikos en Octavos de Final de la Europa League 2026

En la fase previa del certamen continental disputó todos los encuentros, acumulando minutos clave en el mediocampo y aportando asistencias, además de mantener alta efectividad en distribución de balón.

En la liga local también ha sido determinante, con goles y actuaciones que lo mantienen como uno de los futbolistas más regulares del club ateniense en la presente campaña.

Su continuidad y liderazgo lo perfilan como un elemento clave en la búsqueda del boleto a Cuartos de Final.

AZ Alkmaar vs Sparta Praha: consolidación de Mateo Chávez

Por su parte, el AZ enfrentará al Sparta Praha en una eliminatoria que luce más equilibrada en el papel. Mateo Chávez ha ganado protagonismo en la temporada 2025-26, sumando minutos en la Eredivisie y en la Conference League.

El defensor mexicano ha sido utilizado como titular en varios compromisos europeos, destacando por su solidez en el uno contra uno y su aporte en salida desde el fondo.

Su proceso de consolidación en Países Bajos lo coloca ante una oportunidad importante para mostrarse en una instancia de eliminación directa dentro del panorama continental.

TE PUEDE INTERESAR: Jornada 8 del Clausura 2026: horarios y dónde ver en México los duelos Chivas vs Toluca, Rayados vs Cruz Azul y América vs Tigres

Así quedaron el resto de cruces en Octavos

Además de los compromisos de AEK y AZ, los Octavos de Final quedaron conformados de la siguiente manera: Lech Poznań vs Shakhtar Donetsk; Rijeka vs Strasbourg; Samsunspor vs Rayo Vallecano; Crystal Palace vs AEK Larnaca; Fiorentina vs Raków Częstochowa, y Sigma Olomouc vs Mainz 05.

Con dos mexicanos instalados en esta fase, la Conference League mantiene presencia tricolor en Europa. Tanto Orbelín Pineda como Mateo Chávez buscarán dar un paso más hacia los Cuartos de Final y consolidar su temporada internacional rumbo al cierre del ciclo europeo 2025-26.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

