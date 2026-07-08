‘Vamos a ver’... Sheinbaum condiciona apoyo para ser sede del Mundial de Clubes 2029

Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que antes de fijar una postura será necesario revisar los resultados obtenidos tras la celebración del reciente Mundial , especialmente en aspectos relacionados con el turismo, la economía y la proyección internacional del país.

El Gobierno de México aún no define si respaldará la propuesta para que el país sea sede del Mundial de Clubes 2029 . La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión dependerá de una evaluación sobre los beneficios que representaría organizar nuevamente un torneo internacional de gran magnitud.

Al ser cuestionada sobre el posible respaldo del Gobierno federal a la iniciativa impulsada por la Federación Mexicana de Futbol , respondió: “Tiene que tener México condiciones favorables”.

EL IMPACTO DEL MUNDIAL SERÁ CLAVE

Sheinbaum adelantó que en los próximos días se presentará un informe con información sobre el impacto que tuvo el Mundial en distintos sectores, principalmente en el turismo y la llegada de visitantes extranjeros.

De acuerdo con la presidenta, el análisis incluirá cifras relacionadas con el número de turistas que ingresaron al país durante el torneo, así como los efectos económicos y la proyección que obtuvo México como destino internacional.

“Va a venir pronto la información de cuántos turistas llegaron en el Mundial y el impacto que tuvo para la imagen de México en el mundo, que fortalece la visita de los visitantes extranjeros a nuestro país”, explicó.

Con esos resultados, el Gobierno federal buscará determinar si la organización de otro campeonato de talla internacional representa una oportunidad conveniente para el país.

LA DECISIÓN DEPENDERÁ DE LOS BENEFICIOS

La presidenta dejó claro que el respaldo a la candidatura no será automático y que la prioridad será evaluar si el evento genera ventajas para México en distintos ámbitos.

Entre los aspectos que podrían ser considerados destacan la derrama económica, la ocupación hotelera, la promoción turística, la infraestructura y el impacto que tendría recibir nuevamente a miles de aficionados provenientes de diferentes partes del mundo.

“Vamos a ver en qué condiciones sería bueno para México, en general”, concluyó la mandataria, dejando abierta la posibilidad de apoyar la aspiración para albergar el Mundial de Clubes de la FIFA en 2029 una vez concluido el análisis correspondiente.

La eventual candidatura forma parte del interés de mantener a México como un destino capaz de recibir eventos deportivos internacionales, aunque la decisión final dependerá de los resultados que arrojen las evaluaciones oficiales.