‘No hay incertidumbre’... Confía Sheinbaum en renovar el T-MEC por 16 años más

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional , la mandataria explicó que la revisión del tratado realizada en 2026 no modifica su vigencia inmediata y sostuvo que el alto nivel de integración económica entre los tres países favorece su continuidad en el largo plazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene estabilidad y que, pese a los cambios planteados por el gobierno estadounidense, existe confianza en que el mecanismo comercial pueda renovarse por un periodo adicional de 16 años.

“Entonces, no hay incertidumbre. Por supuesto que nosotros lo que queríamos era 16 años, dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo en estos 10 años, cómo va a continuar el tratado. Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16 aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme”, resaltó.

ESTADOS UNIDOS PLANTEÓ REVISIONES ANUALES

Sheinbaum explicó que la decisión de mantener la vigencia del tratado por diez años y establecer revisiones anuales fue impulsada por la administración del presidente Donald Trump, tanto para México como para Canadá.

La presidenta rechazó las versiones que interpretan esta medida como una sanción hacia el Gobierno mexicano y sostuvo que responde a la estrategia económica implementada por Estados Unidos desde el inicio de esa administración.

“Dan distintos argumentos como si hubiera sido un castigo al gobierno de México. Es una decisión del presidente Trump para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía”, afirmó.

Asimismo, recordó que el tratado continúa operando bajo las condiciones previstas originalmente. “Por eso inició su gobierno con aranceles a todo el mundo. En el caso de México, el tratado se mantiene como estaba establecido por los próximos 10 años. Así estaba, se mantiene por los próximos 10 años”, añadió.

La mandataria también explicó que el propio texto del acuerdo contempla revisiones periódicas cuando no se aprueba una extensión de 16 años durante la revisión sexenal. “Lo que puede ocurrir en los próximos 10 años es que los tres países nos pongamos de acuerdo para alargarlo otros 16... Eso está establecido en el tratado”, refirió.

MÉXICO BUSCA AMPLIAR SUS MERCADOS

Además del panorama del T-MEC, Sheinbaum destacó que el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, junto con un acuerdo comercial interino que permitirá fortalecer el intercambio económico.

La presidenta señaló que este nuevo marco facilitará tanto la llegada de inversiones como la exportación de productos mexicanos hacia Europa, ampliando las oportunidades comerciales más allá de Norteamérica.

“Bueno, facilita inversiones, facilita exportación de productos mexicanos a Europa y garantiza nuevos mercados, además del mercado de América del Norte. Entonces es algo importante para México”, afirmó.

También informó sobre la visita oficial del presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, con quien sostuvo reuniones para dialogar sobre proyectos de inversión y la relación económica entre ambos países. “Hoy viene el presidente de Suiza... algunos empresarios suizos tienen interés en invertir en México”, añadió.