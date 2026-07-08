¿Quién es ‘El Susurrador’?... Sheinbaum insinúa que ya sabe la identidad del empresario de quién habla Ken Salazar

Sin mencionar nombres, la mandataria alimentó las especulaciones al declarar: “que cada quien saque sus conclusiones... las probabilidades son muy pocas de que sea muchas personas, todos estamos pensando en uno”.

La conferencia matutina de este martes volvió a colocar en el centro del debate la relación entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia a “El Susurrador”, un personaje que aparece en el próximo libro de memorias del exembajador estadounidense Ken Salazar , y dejó abierta la posibilidad de que su identidad ya sea conocida dentro del ámbito político.

La declaración provocó nuevas interpretaciones sobre quién podría ser el empresario al que hace referencia Salazar, cuyo libro será publicado el próximo 28 de julio y ha generado expectativa por las revelaciones que promete sobre la relación entre ambos países.

LOS NOMBRES QUE HAN SURGIDO EN LA DISCUSIÓN

Tras las declaraciones de la presidenta, en redes sociales y espacios de análisis político comenzaron a circular diversas hipótesis sobre la identidad de “El Susurrador”. Uno de los nombres que más se ha mencionado es el del empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, debido a los desacuerdos que ha mantenido con el Gobierno federal en los últimos meses.

También han sido señalados otros personajes como Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como Bernardo Gómez, integrante del Consejo Asesor Empresarial y directivo de Televisa. En algunas columnas también se ha mencionado a Carlos Slim, aunque diversos analistas consideran que esa posibilidad tendría menor sustento.

Hasta ahora, ninguno de estos nombres ha sido confirmado por Ken Salazar, por el Gobierno mexicano o por los propios empresarios. La información que circula corresponde únicamente a especulaciones surgidas tras conocerse algunos adelantos del libro del exembajador.

SHEINBAUM CUESTIONA LA VERSIÓN DE SALAZAR

Durante la misma conferencia, la presidenta también cuestionó la postura del exdiplomático respecto a la participación del FBI en el operativo relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense.

Sheinbaum recordó que en 2024 Ken Salazar aseguró públicamente que ninguna agencia estadounidense había participado en esa operación. Sin embargo, señaló que recientemente surgieron versiones periodísticas que apuntan a una participación del FBI, además de que el propio exembajador modificó el tono de sus declaraciones durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos, donde atribuyó la información a comentarios y versiones que, según dijo, circulaban públicamente.

Ante ello, la mandataria lanzó un cuestionamiento directo: “¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, para después afirmar: “Hasta ahora parece que sí, sí nos dijeron mentiras al gobierno de México”.

FGR Y SRE REVISARÁN EL CASO

La presidenta informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analizarán si existió alguna actuación de autoridades estadounidenses sin el conocimiento o autorización del Gobierno mexicano.

Aunque descartó que este tema implique una ruptura en la cooperación bilateral, sostuvo que la relación entre ambos países debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo y reciprocidad.

En ese contexto, reiteró que “no se le puede mentir al gobierno de México” y agregó: “No puede ser que Estados Unidos nos pida algo y que nosotros no podamos pedir lo mismo”.