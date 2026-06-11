¡Vaya impacto! Seth Lugo se repone de brutal pelotazo en la cabeza y sale caminando
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El lanzador de los Kansas City Royals salió lesionado durante el duelo contra los New York Mets después de recibir un batazo de 106.6 mph conectado por Brandon Nimmo
Momentos de gran tensión se vivieron durante el enfrentamiento entre los Kansas City Royals y los New York Mets, cuando el lanzador Seth Lugo recibió un impactante pelotazo en la cabeza que obligó su salida inmediata del encuentro.
La dramática escena ocurrió en la cuarta entrada, cuando Brandon Nimmo conectó una poderosa línea que salió disparada a 106.6 millas por hora, impactando directamente en el costado izquierdo de la cabeza del abridor de los Reales. Sin margen para reaccionar, Lugo cayó al montículo mientras la pelota continuaba su trayectoria hacia el jardín derecho.
El silencio se apoderó del estadio tras el estremecedor contacto. Jugadores, entrenadores y aficionados observaron con preocupación cómo el pitcher permanecía tendido sobre la loma luego del impacto.
Uno de los momentos más emotivos llegó segundos después, cuando Brandon Nimmo, excompañero de Lugo durante su etapa con los Mets, corrió de inmediato hacia el montículo para conocer el estado del lanzador. El jardinero dejó de lado la jugada y mostró una sincera preocupación por quien fuera su compañero, reflejando el compañerismo que caracteriza al béisbol profesional.
El cuerpo médico de Kansas City ingresó rápidamente al terreno para atender al veterano lanzador. Tras varios instantes de incertidumbre, Lugo logró incorporarse por sus propios medios, aunque presentaba una evidente inflamación y un notable hematoma en la frente. La afición respondió con una ovación mientras caminaba hacia el dugout sin asistencia.
Ante la magnitud del golpe, el cuerpo técnico de los Reales decidió retirar de inmediato a su abridor como medida preventiva. Mason Black ingresó al relevo mientras Lugo era trasladado para una evaluación médica más exhaustiva.
Hasta el momento de la lesión, el derecho de 36 años estaba desarrollando una sólida actuación. En 3.1 entradas de trabajo, había permitido apenas tres imparables, una carrera y una base por bolas, manteniendo bajo control a la ofensiva de Nueva York.
La organización de Kansas City no emitió un parte médico oficial de manera inmediata, aunque se espera que el lanzador sea sometido al protocolo de conmociones cerebrales de las Grandes Ligas, un procedimiento habitual en este tipo de incidentes.
Más allá del susto, el episodio volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los lanzadores en cada aparición. A pesar de contar con reflejos privilegiados, los pitchers tienen apenas fracciones de segundo para reaccionar ante batazos que pueden superar las 100 millas por hora.
Antes del encuentro, Lugo llegaba como una de las piezas más importantes de la rotación de Kansas City. Durante la temporada 2026 acumulaba una marca destacada con 3.91 de efectividad, 64 ponches, 24 bases por bolas y 76 entradas lanzadas en 13 aperturas.
Por ahora, la atención del mundo del béisbol está puesta en la evolución del experimentado serpentinero. Aunque logró abandonar el terreno consciente y caminando por su cuenta, la violencia del impacto mantiene en alerta tanto a los Reales como a los aficionados, quienes esperan recibir noticias alentadoras sobre su estado de salud en las próximas horas.