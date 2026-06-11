¡Vaya impacto! Seth Lugo se repone de brutal pelotazo en la cabeza y sale caminando

La dramática escena ocurrió en la cuarta entrada , cuando Brandon Nimmo conectó una poderosa línea que salió disparada a 106.6 millas por hora , impactando directamente en el costado izquierdo de la cabeza del abridor de los Reales. Sin margen para reaccionar, Lugo cayó al montículo mientras la pelota continuaba su trayectoria hacia el jardín derecho.

Momentos de gran tensión se vivieron durante el enfrentamiento entre los Kansas City Royals y los New York Mets, cuando el lanzador Seth Lugo recibió un impactante pelotazo en la cabeza que obligó su salida inmediata del encuentro.

El silencio se apoderó del estadio tras el estremecedor contacto. Jugadores, entrenadores y aficionados observaron con preocupación cómo el pitcher permanecía tendido sobre la loma luego del impacto.

Uno de los momentos más emotivos llegó segundos después, cuando Brandon Nimmo, excompañero de Lugo durante su etapa con los Mets, corrió de inmediato hacia el montículo para conocer el estado del lanzador. El jardinero dejó de lado la jugada y mostró una sincera preocupación por quien fuera su compañero, reflejando el compañerismo que caracteriza al béisbol profesional.

El cuerpo médico de Kansas City ingresó rápidamente al terreno para atender al veterano lanzador. Tras varios instantes de incertidumbre, Lugo logró incorporarse por sus propios medios, aunque presentaba una evidente inflamación y un notable hematoma en la frente. La afición respondió con una ovación mientras caminaba hacia el dugout sin asistencia.

Ante la magnitud del golpe, el cuerpo técnico de los Reales decidió retirar de inmediato a su abridor como medida preventiva. Mason Black ingresó al relevo mientras Lugo era trasladado para una evaluación médica más exhaustiva.

Hasta el momento de la lesión, el derecho de 36 años estaba desarrollando una sólida actuación. En 3.1 entradas de trabajo, había permitido apenas tres imparables, una carrera y una base por bolas, manteniendo bajo control a la ofensiva de Nueva York.

La organización de Kansas City no emitió un parte médico oficial de manera inmediata, aunque se espera que el lanzador sea sometido al protocolo de conmociones cerebrales de las Grandes Ligas, un procedimiento habitual en este tipo de incidentes.