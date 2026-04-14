¿Vienen días oscuros para Chivas? El golpe de realidad del líder tras la goleada ante Tigres

El romance entre Armando “Hormiga” González y la afición de Chivas vivió su primer frenazo serio. La dura goleada sufrida frente a Tigres en la Jornada 14 no solo expuso grietas colectivas, también dejó un mensaje contundente: el Rebaño recibió un golpe de realidad justo cuando parecía caminar con paso firme rumbo a la Liguilla. Y en medio del análisis, el nombre del delantero rojiblanco quedó bajo la lupa.

Aunque la “Hormiga” continúa como figura del ataque y comparte la cima de goleo con Joao Pedro, ambos con 12 anotaciones, una cifra empieza a preocupar en Verde Valle: su falta de contundencia en los momentos decisivos.

El cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito observa con inquietud el registro de su atacante, quien acumula 24 ocasiones claras desperdiciadas en el Clausura 2026, un dato que contrasta con su estatus de referente ofensivo.

La paradoja es evidente: González genera, se mueve, se desmarca y encuentra espacios como un delantero de élite, pero sufre cuando se trata de definir ante porteros de jerarquía.

Contra Tigres, Nahuel Guzmán y el sistema defensivo felino lo llevaron al límite, mientras el central Joaquim Pereira prácticamente lo anuló, exhibiendo que el joven aún debe evolucionar para imponerse frente a defensas curtidas en escenarios internacionales.