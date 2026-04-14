¿Vienen días oscuros para Chivas? El golpe de realidad del líder tras la goleada ante Tigres
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La afición del Rebaño está inquieta ante el resultado y la ‘Hormiga’ González es uno de los más presionados, no le perdonan la poca contundencia mostrada ante los felinos
El romance entre Armando “Hormiga” González y la afición de Chivas vivió su primer frenazo serio. La dura goleada sufrida frente a Tigres en la Jornada 14 no solo expuso grietas colectivas, también dejó un mensaje contundente: el Rebaño recibió un golpe de realidad justo cuando parecía caminar con paso firme rumbo a la Liguilla. Y en medio del análisis, el nombre del delantero rojiblanco quedó bajo la lupa.
Aunque la “Hormiga” continúa como figura del ataque y comparte la cima de goleo con Joao Pedro, ambos con 12 anotaciones, una cifra empieza a preocupar en Verde Valle: su falta de contundencia en los momentos decisivos.
El cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito observa con inquietud el registro de su atacante, quien acumula 24 ocasiones claras desperdiciadas en el Clausura 2026, un dato que contrasta con su estatus de referente ofensivo.
La paradoja es evidente: González genera, se mueve, se desmarca y encuentra espacios como un delantero de élite, pero sufre cuando se trata de definir ante porteros de jerarquía.
Contra Tigres, Nahuel Guzmán y el sistema defensivo felino lo llevaron al límite, mientras el central Joaquim Pereira prácticamente lo anuló, exhibiendo que el joven aún debe evolucionar para imponerse frente a defensas curtidas en escenarios internacionales.
La preocupación crece porque el tropiezo no fue aislado. Chivas ha mostrado fragilidad precisamente ante los equipos que podrían marcar su destino en la Fase Final: derrotas frente a Tigres, Cruz Azul y Toluca, además de un empate ante Pumas.
A pesar de que el Guadalajara todavía mantiene el liderato con tres puntos de ventaja, el margen de error se ha encogido drásticamente y la goleada funcionó como una advertencia directa: el torneo no se gana con estadísticas, se gana con contundencia.
En el papel, el cierre del calendario parece favorable con partidos ante Puebla, Necaxa y Xolos, pero en el vestidor ya se instaló la exigencia: sumar al menos 7 de los 9 puntos restantes para asegurar la cima y llegar con ventaja de localía a la Liguilla.
Y FALTA SABER CUÁNTAS CHIVAS IRÁN AL TRI
Y el panorama se vuelve aún más delicado por un factor externo: la Liguilla coincidirá con el minicampamento de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Se espera que al menos cuatro jugadores clave del esquema de Milito sean convocados, dejando al Rebaño disminuido en el tramo más importante del torneo. Bajo ese escenario, la efectividad de la “Hormiga” dejará de ser un detalle estadístico: será una obligación.
Porque si Chivas quiere sostener el liderato y aspirar a una nueva estrella, el golpe de realidad ante Tigres deberá transformarse en una lección inmediata... y en goles que no se perdonen.