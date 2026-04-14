Mascherano renuncia al Inter Miami: ¿Será Xavi el nuevo entrenador de Messi en la MLS?

La etapa de Javier Mascherano al frente del Inter Miami llegó a su fin de manera sorpresiva. El club de la MLS informó este martes que el estratega argentino dejó su cargo por razones personales, cerrando así un ciclo breve, pero muy exitoso en el banquillo del equipo donde milita Lionel Messi. Mascherano notificó su decisión después del empate 2-2 contra New York Red Bulls, y el propio entrenador agradeció al club, a los jugadores y a toda la organización por el respaldo recibido durante su gestión. Inter Miami, además, subrayó que el exmediocampista argentino quedará ligado para siempre a una de las etapas más importantes en la historia de la franquicia.

La salida sacude a un equipo que, bajo la conducción de Mascherano, consiguió logros históricos. El argentino llevó al Inter Miami a ganar su primera MLS Cup, además del campeonato de la Conferencia Este.

También firmó una marca de 101 goles entre temporada regular y playoffs, y metió al club a una actuación inédita en el Mundial de Clubes, al convertirse en el primer conjunto de la MLS en avanzar a la fase de eliminación directa del torneo. Aunque el equipo marchaba en la parte alta del Este en el arranque de la campaña 2026, la eliminación en la Concacaf Champions Cup y algunos tropiezos recientes habían alimentado el ruido alrededor del proyecto. Guillermo Hoyos toma el Inter Miami de forma inmediata Tras la renuncia de Mascherano, Inter Miami ya movió sus piezas. El club anunció que Ángel Guillermo Hoyos será el encargado del primer equipo en los próximos partidos, dejando temporalmente sus funciones dentro de la estructura deportiva. Alberto Marrero asumirá las responsabilidades que Hoyos tenía como director deportivo. Hoyos no es un desconocido en el entorno de Messi ni del futbol internacional. Ha trabajado como entrenador y directivo en distintos países, además de haber tenido pasos por la Liga MX y por la selección de Bolivia.

Xavi, el nombre que ya suena para dirigir a Messi en Miami En medio de la sacudida, comenzaron a aparecer los primeros rumores sobre el posible sustituto definitivo de Mascherano. El nombre que más fuerza ha tomado en la conversación pública es el de Xavi Hernández. El Miami Herald señaló que existen rumores que colocan al exentrenador del Barcelona como una opción para reemplazar al argentino en el banquillo del Inter Miami.

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